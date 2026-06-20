City Market: el mercado donde nació Kansas City que late a pasos del hogar de la Selección

Para tener un puesto como el de Karina hay que pasar un examen. “Te toman un poquito de video, ellos ven tu área de trabajo, revisan que todo lo que tengas aquí sea hecho por tus manos. El tejido, la resina, las perlas, todo tiene que estar hecho a mano”, describe. El objetivo, dice, es mantener la “identidad de local”. La economía del puesto también está reglada: primero hay una prueba de seis meses y, si el producto no está repetido y el puestero es constante, llega el contrato anual, de unos 250 dólares. “Cada día tiene su diferente precio”, resume. Por fin de semana, calcula, le sale cerca de 36 dólares por jornada.