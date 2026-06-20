Copa del Mundo

Alemania dio vuelta el partido y selló su pase a la siguiente ronda

Después de empezar en desventaja, Alemania reaccionó en el segundo tiempo, derrotó 2-1 a Costa de Marfil con dos goles de Deniz Undav y dejó atrás el fantasma de las últimas eliminaciones en fase de grupos.

Alemania dio vuelta el partido y selló su pase a la siguiente ronda
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alemania venció 2-1 a Costa de Marfil este sábado en Toronto con goles de Deniz Undav, logrando la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de forma anticipada.
  • Tras empezar abajo por un gol de Kessie, los cambios de Nagelsmann revirtieron el partido. El triunfo corta la racha de eliminaciones en fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022.
  • Con seis puntos en el Grupo E, la Mannschaft asegura su pase y enfrentará a Ecuador para cerrar la zona, mientras que los africanos buscarán clasificar ante la debutante Curazao.
Resumen generado con IA

Con dos goles de Deniz Undav, Alemania logró una agónica remontada y venció 2-1 a Costa de Marfil este sábado para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La clasificación también le permitió dejar atrás el maleficio que comenzó en Rusia 2018 y continuó en Qatar 2022, cuando quedó eliminada en la fase de grupos en dos Mundiales consecutivos, un golpe inesperado para una potencia acostumbrada a pelear por el título.

En Toronto, Undav fue la respuesta a los problemas del equipo cuatro veces campeón del mundo.

El delantero del Stuttgart dio vuelta el marcador con sus goles a los 68 y 90+4 minutos, luego de que Franck Kessie abriera la cuenta para los “Elefantes” a la media hora de juego, en este encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo E.

Alemania, que había goleado 7-1 a Curazao en el debut, suma seis puntos y lidera la zona, mientras que Costa de Marfil tiene tres unidades gracias a su triunfo 1-0 sobre Ecuador en la primera jornada.

Muestra de carácter

El partido en Toronto premió la resiliencia del equipo dirigido por Julian Nagelsmann, que acertó con las variantes en el entretiempo al dar ingreso al goleador Undav. Al mismo tiempo, castigó la falta de eficacia de los “Elefantes”, que desperdiciaron varias oportunidades para ampliar la ventaja.

Costa de Marfil cumplió con los pronósticos y le planteó un juego de contragolpe a la Mannschaft.

Un ataque vertiginoso por la izquierda de Yan Diomande, a la media hora del encuentro, terminó en un centro que, tras una falla de la defensa germana, derivó en la apertura del marcador de Kessie.

Alemania acusó el golpe y atravesó un largo pasaje sin poder reaccionar.

Ni Jamal Musiala ni Pavlovic pudieron sacar provecho de la mayor tenencia de balón. El entrenador más joven de la Copa del Mundo, con 38 años, tomó nota y reemplazó a ambos para dar ingreso a Undav y Amiri.

La llave

Con Costa de Marfil diezmada físicamente, Alemania pisó el acelerador y aprovechó los errores de la defensa africana en los momentos clave para terminar quedándose con el triunfo.

Undav, delantero del Stuttgart, fue el gran héroe del conjunto alemán en Toronto.

“El primer gol fue un desmarque perfecto de Deniz; define increíble. Y el segundo es un gol clásico de Deniz Undav”, describió Nagelsmann al finalizar el encuentro, lleno de elogios hacia su goleador.

Costa de Marfil perdió la oportunidad de asegurarse de manera anticipada la clasificación a los dieciseisavos de final y de superar por primera vez la fase de grupos en su cuarta participación mundialista.

Además, los dirigidos por Emerse Fae se retiraron con preocupación por la lesión del lateral Singo.

En la última fecha del Grupo E, que se disputará el jueves, Alemania enfrentará a Ecuador, mientras que Costa de Marfil se medirá con la debutante Curazao.

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