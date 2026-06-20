Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín en el empate contra Temperley

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán empató 1-1 ante Temperley en Turdera por la Primera Nacional, marcando el debut de Alejandro Orfila y cortando una racha de 500 minutos sin convertir.
- Tras sufrir la presión rival en el primer tiempo, el equipo mejoró en el complemento y empató con gol de Briñone, destacando también la actuación del arquero Manganelli.
- Aunque el resultado ayuda en lo anímico, el punto resulta insuficiente en lo matemático, ya que San Martín finalizó la primera rueda del torneo fuera de la zona de Reducido.
San Martín igualó 1-1 con Temperley en el debut de Alejandro Orfila y logró cortar una racha de más de 500 minutos sin convertir. El equipo volvió a mostrar varias falencias, especialmente en el primer tiempo, cuando sufrió la presión del “Gasolero” y estuvo cerca de quedar dos goles abajo. Sin embargo, reaccionó en el complemento, encontró el empate a través de Santiago Briñone y rescató un punto que sirve más desde lo anímico que desde lo matemático, ya que terminó la primera rueda fuera de la zona de Reducido.
El 1x1 del empate en Turdera:
Nahuel Manganelli (6)
Respondió cuando se lo necesitó. En el gol de Souto poco pudo hacer y luego tuvo una gran intervención ante Hauche.
Víctor Salazar (3)
Flojo partido del lateral. Sufrió en la marca durante varios pasajes del encuentro y tampoco logró imponerse.
Ezequiel Parnisari (4)
Tuvo problemas para controlar el juego aéreo de Temperley, especialmente en el primer tiempo. Mejoró en el complemento y mostró mayor firmeza.
Guillermo Rodríguez (5)
Fue el defensor más confiable de San Martín. Ganó varios duelos individuales, estuvo atento en los relevos y aportó firmeza en una defensa que atravesó momentos complicados.
Lucas Diarte (3)
Otra actuación por debajo de lo esperado. Sufrió por su sector y nunca logró afirmarse del todo. Levantó en el complemento.
Agustín Graneros (4)
Le costó acomodarse al partido y tuvo dificultades para encontrar espacios. La tarjeta amarilla condicionó su continuidad y fue reemplazado.
Jorge Juárez (4)
No logró gravitar como en otros partidos. Se dedicó más a la marca y pasó largos tramos lejos del circuito ofensivo.
Santiago Briñone (6)
Marcó el gol que le permitió a San Martín rescatar un punto. Además, volvió a mostrar su capacidad para llegar al área rival.
Aníbal Paz (4)
Quedó demasiado atado a las obligaciones defensivas y casi no pudo aportar en ataque.
Nicolás Castro (3)
Le costó entrar en partido y nunca logró hacerse dueño de la pelota. No consiguió generar desequilibrio ni imponer condiciones y terminó absorbido por la presión.
Luca Arfaras (5)
Pasó largos tramos del partido aislado como única referencia ofensiva. Con el ingreso de Diellos encontró más compañía, se soltó y terminó aportando una asistencia.
Diego Diellos (4)
Batalló constantemente con los centrales de Temperley y aportó presencia física en ataque. Sin embargo, tuvo que retroceder demasiado para participar del juego.
Milton Ríos (-)
Ingresó para reforzar la contención en un momento complejo del partido. Cumplió con su tarea, pero terminó viendo la tarjeta amarilla por una infracción.
Matías García (-)
Intentó darle claridad al juego y conectar pases en los metros finales. Buscó asociarse con sus compañeros, aunque no contó con demasiadas situaciones.
Leonardo Monroy (-)
Se recostó sobre la banda e intentó progresar por ese sector cada vez que tuvo la oportunidad.
Laureano Rodríguez (-)
Sumó pocos minutos para ser evaluado.