Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín en el empate contra Temperley

San Martín igualó 1-1 con Temperley en el debut de Alejandro Orfila y logró cortar una racha de más de 500 minutos sin convertir. El equipo volvió a mostrar varias falencias, especialmente en el primer tiempo, cuando sufrió la presión del “Gasolero” y estuvo cerca de quedar dos goles abajo. Sin embargo, reaccionó en el complemento, encontró el empate a través de Santiago Briñone y rescató un punto que sirve más desde lo anímico que desde lo matemático, ya que terminó la primera rueda fuera de la zona de Reducido.