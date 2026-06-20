San Martín frenó su caída libre en el debut de Alejandro Orfila, pero sigue lejos de despegar

Con todo, la igualdad firmada en el estadio Alfredo Beranger puede significar un punto de partida, no demasiado más. Como resultado de haber sumado apenas dos unidades de las últimas 18 en juego, el “Santo” terminó cerrando la primera rueda fuera de los puestos de reducido. Nadie duda de que es mucho lo que debe mejorar para volver a meterse en la pelea por el ascenso.