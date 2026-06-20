“Necesito el máximo compromiso”: la medida que tomó Orfila para cambiar el rumbo de San Martín

Resumen para apurados
- El DT Alejandro Orfila debutó en San Martín de Tucumán con un empate 1-1 ante Temperley y dispuso entrenamientos de triple turno para revertir el flojo presente del equipo.
- Tras priorizar el aspecto psicológico del plantel, Orfila valoró la actitud de sus jugadores frente a la adversidad, aunque remarcó la urgente falta de variantes ofensivas.
- La exigente preparación y la búsqueda de refuerzos en el mercado de pases apuntan a consolidar una evolución futbolística para escalar posiciones en la Primera Nacional.
Luego del empate 1-1 frente a Temperley, Alejandro Orfila realizó un balance de su estreno como entrenador de San Martín y puso el foco en la respuesta anímica que mostró el equipo. El uruguayo reconoció que le hubiera gustado comenzar su ciclo con una victoria, aunque destacó la manera en que sus dirigidos reaccionaron tras quedar en desventaja. “Ante la mínima adversidad el equipo no salía más de esa situación y hoy demostraron carácter”, remarcó.
El DT explicó que uno de los principales objetivos desde su llegada fue trabajar el aspecto mental de un plantel que venía golpeado por los resultados. “Apuntamos primero a la parte psicológica”, sostuvo. Además, valoró que el equipo mantuviera la convicción durante todo el encuentro y siguiera buscando el empate incluso en los momentos más complicados del partido.
Desde el punto de vista futbolístico, Orfila consideró que San Martín mostró una evolución importante durante el complemento. “Fuimos superiores desde lo futbolístico en el segundo tiempo”, afirmó. También destacó la presión alta que intentó ejercer su equipo durante gran parte del encuentro y explicó que la falta de tranquilidad con la pelota fue una consecuencia lógica del momento que atraviesa el plantel.
Mercado de pases y una semana exigente
El entrenador también se refirió a las necesidades que detectó dentro del plantel de cara a la segunda rueda. “Nos faltan delanteros, no tenemos variantes ofensivas”, aseguró, dejando en claro que el mercado de pases será una herramienta clave para reforzar un sector donde hoy San Martín tiene pocas alternativas. Según explicó, la búsqueda estará centrada principalmente en futbolistas con características ofensivas.
Por último, adelantó cómo será la preparación para el partido frente a Patronato y dejó un mensaje claro para sus jugadores. “Mientras otros equipos tendrán cuatro o cinco días libres, nosotros vamos a dar solamente dos y después haremos una semana de triple turno porque necesitamos trabajar arduamente para mejorar”, concluyó.