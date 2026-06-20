“Necesito el máximo compromiso”: la medida que tomó Orfila para cambiar el rumbo de San Martín

Luego del empate 1-1 frente a Temperley, Alejandro Orfila realizó un balance de su estreno como entrenador de San Martín y puso el foco en la respuesta anímica que mostró el equipo. El uruguayo reconoció que le hubiera gustado comenzar su ciclo con una victoria, aunque destacó la manera en que sus dirigidos reaccionaron tras quedar en desventaja. “Ante la mínima adversidad el equipo no salía más de esa situación y hoy demostraron carácter”, remarcó.