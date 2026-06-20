Copa del Mundo

Cómo es Country Club Plaza, el exclusivo rincón de Kansas City en el que Países Bajos armó su búnker en el Mundial 2026

Cómo es Country Club Plaza, el exclusivo rincón de Kansas City en el que Países Bajos armó su búnker en el Mundial 2026

Ubicado a 10 kilómetros del centro, el barrio reúne hoteles, restaurantes y está lleno de fuentes. Allí, en medio de un fuerte operativo de seguridad, se aloja la selección neerlandesa.

Por Bruno FaranoEnviado especial Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La selección de Países Bajos se hospeda en el exclusivo barrio Country Club Plaza de Kansas City como búnker de concentración para disputar el Mundial 2026.
  • El hotel Cascade está rodeado de un fuerte operativo de seguridad en una zona residencial de arquitectura estilo español, famosa por sus fuentes y tranquilidad.
  • Este búnker ofrece calma y privacidad a los jugadores, clave para su preparación física y mental en busca de protagonismo en las etapas decisivas del torneo.
Resumen generado con IA

Las luces azules y rojas se ven antes que el hotel. Parpadean sin descanso en las primeras horas de la mañana de este viernes, en medio de una escena que parece demasiado tranquila para semejante despliegue. Un patrullero estacionado justo en la misma esquina, otro unos metros más adelante y un puñado de agentes que vigilan con una discreción que contrasta con las sirenas encendidas las 24 horas. No hay corridas, ni curiosos agolpados; tampoco grandes movimientos. Apenas la rutina de una de las zonas más elegantes de Kansas City; y, en el medio de esa calma, el refugio de Países Bajos durante el Mundial.

Country Club Plaza está a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad y tiene algo que descoloca. Porque uno espera encontrarse con la imagen clásica del Medio Oeste estadounidense y, sin embargo, las primeras postales remiten más a España que a Missouri. Fuentes por todos lados, fachadas de ladrillo, balcones, azulejos y una réplica de la Giralda de Sevilla que sobresale entre los edificios. Todo parece diseñado para caminar sin apuro.

Las veredas son anchas, hay muchos bares, tiendas de marcas famosas y turistas que levantan la vista para fotografiar las fuentes que hicieron famosa a Kansas City. Los autos pasan despacio y las conversaciones se mezclan con el sonido constante del agua. Nadie parece alterado y nadie parece tener prisa. En este rinconcito de Kansas City la calma parece un bien preciado.

Cómo es Country Club Plaza, el exclusivo rincón de Kansas City en el que Países Bajos armó su búnker en el Mundial 2026

El barrio nació hace más de cien años y, de acuerdo a lo que explican los habitantes de Kansas City fue uno de los primeros centros comerciales planificados de Estados Unidos. Según cuentan, es una de las joyas de la ciudad y un lugar de visita obligada para cualquiera que llegue a Kansas City. “Tiene restaurantes, hoteles, bares, tiendas exclusivas y una atmósfera que por momentos hace olvidar que se está en el corazón de Estados Unidos”, asegura Sam Davis, chofer de aplicación.

Todo parece una postal serena, hasta que aparecen los patrulleros. Las luces intermitentes rompen con la armonía del paisaje. El movimiento sigue siendo normal, pero algo indica que allí sucede algo diferente. Es el Cascade Hotel. Moderno, elegante y con una entrada que durante estas semanas se convirtió en una especie de frontera invisible. Adentro descansa la selección de Países Bajos; afuera, la seguridad no descansa.

Los agentes observan sin llamar la atención. Una mujer pasea a su perro, mientras dos hombres charlan en la esquina, justo a la salida de una de las tantas tiendas. Todo ocurre con una naturalidad sorprendente, como si convivir con una Copa del Mundo fuera algo habitual.

De vez en cuando aparece algún curioso. Se acerca y apunta el teléfono hacia el hotel. Quizás con la esperanza de ver a Virgil van Dijk, a Frenkie de Jong, o simplemente de llevarse una foto de recuerdo. Pero las puertas permanecen cerradas y el misterio forma parte del encanto.

Al caer la tarde, Country Club Plaza adquiere otro color. Las luces de los restaurantes se encienden, las fuentes se iluminan y los reflejos sobre las fachadas de ladrillo convierten al barrio en una postal. La ciudad parece bajar un cambio; las conversaciones son más pausadas, la gente camina sin apuro y los patrulleros continúan allí, inmóviles, con las sirenas encendidas.

Cómo es Country Club Plaza, el exclusivo rincón de Kansas City en el que Países Bajos armó su búnker en el Mundial 2026

Los Mundiales también se juegan en estos lugares. Lejos del ruido de las tribunas, de las conferencias y de las cámaras. Se juegan en hoteles herméticos, en calles tranquilas y en barrios en los que la vida sigue como si nada extraordinario estuviera ocurriendo.

Country Club Plaza, con su aire andaluz y su calma de domingo eterno, se transformó por estas semanas en una pequeña embajada naranja. Un rincón exclusivo de Kansas City en el que, mientras la ciudad continúa con su rutina, descansa una selección que llegó al Mundial con la ilusión de volver a ser protagonista; y en el que las luces de los patrulleros recuerdan, a cada instante, que detrás de esa tranquilidad hay una Copa del Mundo latiendo en silencio.

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