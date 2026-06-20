Cómo es Country Club Plaza, el exclusivo rincón de Kansas City en el que Países Bajos armó su búnker en el Mundial 2026

Las luces azules y rojas se ven antes que el hotel. Parpadean sin descanso en las primeras horas de la mañana de este viernes, en medio de una escena que parece demasiado tranquila para semejante despliegue. Un patrullero estacionado justo en la misma esquina, otro unos metros más adelante y un puñado de agentes que vigilan con una discreción que contrasta con las sirenas encendidas las 24 horas. No hay corridas, ni curiosos agolpados; tampoco grandes movimientos. Apenas la rutina de una de las zonas más elegantes de Kansas City; y, en el medio de esa calma, el refugio de Países Bajos durante el Mundial.