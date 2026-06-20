DeportesSan Martín de Tucumán

La idea de Orfila empezó a verse en San Martín, pero sigue sin ganar: las claves tácticas del 1 a 1

El empate en Turdera cortó la racha de derrotas, pero el equipo terminó la primera rueda fuera de los puestos de Reducido.

EN ACCIÓN. Aníbal Paz integró el 4-1-4-1, pero no logró tuvo mucha incidencia para el desarrollo.
EN ACCIÓN. Aníbal Paz integró el 4-1-4-1, pero no logró tuvo mucha incidencia para el desarrollo. Foto de prensa CASM y prensa Temperley.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Alejandro Orfila debutó en San Martín de Tucumán con un empate 1-1 ante Temperley en Turdera, implementando cambios tácticos pero sin lograr romper la racha sin victorias.
  • Con variantes en la formación, el equipo alternó entre un esquema 4-1-4-1 y un 4-4-2. Pese a sufrir en el juego aéreo, logró la igualdad gracias a una proyección de Briñone.
  • Aunque el empate cortó tres derrotas seguidas, el club acumula seis partidos sin ganar y quedó fuera del Reducido, por lo que Orfila deberá consolidar su idea futbolística.
Resumen generado con IA

El empate 1-1 frente a Temperley dejó más elementos para analizar desde el juego que desde el resultado. Porque si bien San Martín volvió a quedarse sin ganar y terminó la primera rueda fuera de la zona de Reducido, el estreno de Alejandro Orfila permitió observar algunos rasgos tácticos diferentes a los que había mostrado el equipo durante las últimas semanas. Todavía hay mucho por corregir, pero en Turdera aparecieron los primeros indicios de una idea futbolística que recién empieza a construirse.

El nuevo entrenador modificó tres nombres respecto del equipo que había caído frente a Colegiales bajo la conducción interina de Hernán De Camilo. Nahuel Manganelli ingresó por Darío Sand, Agustín Graneros ocupó el lugar de Laureano Rodríguez y Aníbal Paz reemplazó a Gonzalo Rodríguez. A partir de esas variantes, San Martín se organizó con un 4-1-4-1 bien definido.

Graneros se ubicó como volante central por delante de la defensa; Santiago Briñone y Paz actuaron como internos; Nicolás Castro y Jorge Juárez ocuparon los extremos; mientras que Luca Arfaras quedó como única referencia ofensiva.

La intención inicial fue clara. San Martín intentó salir jugando desde el fondo, conectar pases cortos y progresar a partir de la posesión. Sin embargo, la presión alta de Temperley le generó problemas desde los primeros minutos. El local adelantó líneas, bloqueó los circuitos de salida y obligó constantemente al error. Allí volvieron a aparecer algunas dificultades que el equipo ya había mostrado durante gran parte del torneo: problemas para resolver bajo presión, dudas en la coordinación defensiva y complicaciones para defender los centros por los laterales.

El dominio territorial de Temperley fue evidente durante gran parte del primer tiempo. Antes del gol, el conjunto de Nicolás Domingo ya había generado tres situaciones claras. El tanto llegó a través de una jugada que volvió a exponer una de las debilidades del “Santo”. Gabriel Hauche envió un centro desde la izquierda y Pedro Souto conectó de cabeza dentro del área. La pelota pegó en el palo antes de ingresar al arco de Manganelli. Otra vez, San Martín sufrió en el juego aéreo y en la ocupación de espacios dentro del área propia.

Cuando Orfila cambió el plan

La amarilla recibida por Graneros antes del descanso terminó condicionando el desarrollo del partido. Para evitar riesgos, Orfila decidió reemplazarlo por Diego Diellos al inicio del segundo tiempo. El ingreso del delantero transformó la estructura en un 4-4-2 y modificó la postura del equipo. San Martín comenzó a jugar más cerca del arco rival, adelantó metros y encontró una circulación más dinámica.

Posteriormente ingresó Matías “Caco” García y el sistema volvió a mutar. Sin abandonar la búsqueda ofensiva, el equipo recuperó rasgos del 4-1-4-1, aunque con García moviéndose detrás de Diellos y Arfaras. Allí apareció quizás la principal novedad del ciclo Orfila: un juego más directo hacia el ataque, con mayor velocidad en las conexiones y una intención permanente de progresar verticalmente. También comenzó a verse otra característica que el entrenador parece buscar. Briñone dejó de ser únicamente un volante interno y empezó a pisar el área rival con frecuencia.

Precisamente así llegó el empate. Arfaras envió un centro desde la izquierda, Briñone apareció dentro del área como un delantero más, controló la pelota y definió contra el primer palo para establecer el 1-1 definitivo.

La igualdad cortó la serie de tres derrotas consecutivas, pero no alcanzó para terminar con una racha que ya acumula seis partidos sin triunfos. Además, el punto dejó a San Martín fuera de la zona de Reducido al finalizar la primera rueda. La preocupación sigue presente, aunque en Turdera comenzaron a verse los primeros rasgos de la idea futbolística que pretende construir Orfila.

Temas Primera NacionalAgustín GranerosSan MartínEl juego detrás del juegoAnibal PazAlejandro OrfilaSantiago BriñoneNahuel Manganelli
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga
1

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña
2

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán
3

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas
4

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región
5

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Ranking notas premium
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
2

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
3

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Es una vergüenza: los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura
4

"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027
5

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027

Más Noticias
El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia

El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

Operaron de urgencia a Fernando Gago: el video que muestra sus primeros signos de malestar

Operaron de urgencia a Fernando Gago: el video que muestra sus primeros signos de malestar

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?

El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Comentarios