La idea de Orfila empezó a verse en San Martín, pero sigue sin ganar: las claves tácticas del 1 a 1

El dominio territorial de Temperley fue evidente durante gran parte del primer tiempo. Antes del gol, el conjunto de Nicolás Domingo ya había generado tres situaciones claras. El tanto llegó a través de una jugada que volvió a exponer una de las debilidades del “Santo”. Gabriel Hauche envió un centro desde la izquierda y Pedro Souto conectó de cabeza dentro del área. La pelota pegó en el palo antes de ingresar al arco de Manganelli. Otra vez, San Martín sufrió en el juego aéreo y en la ocupación de espacios dentro del área propia.