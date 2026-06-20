San Martín empató con Temperley 1 a 1 en el debut de Orfila y termina la primera rueda fuera del Reducido

Final del partido en Turdera
Amarilla para Fernando Brandán en Temperley
Cambio en San Martín
91': se retira Arfaras e ingresa en su lugar Laureano Rodríguez.
Cinco minutos de adición
Gol de San Martín
80': tras un gran centro de Luca Arfaras, Santiago Briñone logró detener la pelota y con una media vuelta, marcó al primer palo del arquero.
Cambio en San Martín
74': se retira Jorge Juárez e ingresa Leonardo Monroy.
Amarilla para Milton Ríos y tiro libre para Temperley
Doble cambio en San Martín
64': ingresan Matías García y Milton Ríos en lugar de Aníbal Paz y Nicolás Castro.
Remate elevado de Juárez
64': el volante le pegó de lejos, pero sin dirección.
Remate de larga distancia de Diellos
50': el delantero probó de media distancia, pero el marcador sigue igual.
Cambio en San Martín
45': se retira Graneros e ingresa Diego Diellos.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
Tiro libre para Temperley
46': tras un centro cruzado, no llegó ningun futbolista de San Martín para abrir el marcador. Luego, se generó una falta sobre Hauche.
Temperley estuvo cerca del segundo
37': Souto habilitó a Hauche, que se topó con una gran atajada de Manganelli.
Gol de Temperley
33': tras un centro de Hauche por derecha, Souto cabeceó en el área y con la ayuda del travesaño, el balón terminó adentro de la red.
Amonestado Orfila
32': el técnico de San Martín se ganó la tarjeta por un reclamo al árbitro, tras considerar inexistente una falta de Luca Arfaras.
Buena jugada de San Martín y un amonestado en Temperley
29': Lucas Angelini se ganó la tarjeta tras derribar a Víctor Salazar cerca del área.
Remate de Hauche
27': el "Demonio" encontró espacios y probó de larga distancia para que Manganelli controle en dos tiempos.
Puños de Manganelli y San Martín sale desde el fondo
24': el arquero estuvo rápido en un centro de la visita.
Primera amarilla en San Martín
18': Agustín Graneros recibió la tarjeta tras una infracción en mitad de cancha.
Gran avance de Graneros y primera amarilla en Temperley
16': Pedro Souto se ganó la tarjeta amarilla por derribar a Graneros en mitad de cancha.
Temperley estuvo cerca del primero
14': Benítez dio un pase al medio, pero no encontró a ningún compañero. Todo sigue 0-0.
Remate de Kruger elevado
13': gran jugada de Temperley, en los pies de Gabriel Hauche.
Comenzó el partido
"11" confirmado para San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 20, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Temperley.
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"11" confirmado para Temperley
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para recibir a San Martín por la fecha 4 de la Primera Nacional.#JuegaElCele pic.twitter.com/r9VHyXwwso— Club A. Temperley (@TemperleyOK) June 20, 2026
El "Gasolero" ya está en el campo de juego
Ya estamos en casa.#JuegaElCele pic.twitter.com/CWgXCX6N5j— Club A. Temperley (@TemperleyOK) June 20, 2026
El equipo de Orfila realiza los ejercicios precompetitivos
El plantel "santo" ya se encuentra en el estadio
¿Cómo sería el "11" titular de San Martín?
Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Jorge Juárez; Santiago Briñone y Agustín Graneros; Nicolás Castro, Luca Arfaras y Aníbal Paz.
Estos son los convocados del "Gasolero"
Estos son los convocados por Nicolás Domingo para enfrentar a San Martín en el estadio Alfredo Martín Beranger por el postergado de la fecha 4 de la Primera Nacional.#JuegaElCele pic.twitter.com/ateUdyIgnV— Club A. Temperley (@TemperleyOK) June 19, 2026
Los convocados por Orfila en su presentación como DT de San Martín
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Jugadores convocados
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Lo que tenés que saber
Temperley llega en racha y va por su cuarta victoria consecutiva: viene de golear 4-1 a Güemes y marcha entre los primeros cuatro de la zona B con 26 puntos. San Martín, en cambio, suma 22 unidades y llega golpeado tras caer 2-0 ante Colegiales, con una racha de cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas y apenas un empate.