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San Martín empató con Temperley 1 a 1 en el debut de Orfila y termina la primera rueda fuera del Reducido

San Martín empató con Temperley 1 a 1 en el debut de Orfila y termina la primera rueda fuera del Reducido
Foto de Marcelo Androetto/ESPECIAL PARA LA GACETA.

Pedro Souto abrió el marcador para el local, mientras que Santiago Briñone igualó para el "Santo".

Hace 2 Hs
17:57 hs

Final del partido en Turdera

17:55 hs

Amarilla para Fernando Brandán en Temperley

17:53 hs

Cambio en San Martín

91': se retira Arfaras e ingresa en su lugar Laureano Rodríguez.

17:52 hs

Cinco minutos de adición

17:42 hs

Gol de San Martín

80': tras un gran centro de Luca Arfaras, Santiago Briñone logró detener la pelota y con una media vuelta, marcó al primer palo del arquero.

17:36 hs

Cambio en San Martín

74': se retira Jorge Juárez e ingresa Leonardo Monroy.

17:34 hs

Amarilla para Milton Ríos y tiro libre para Temperley

17:26 hs

Doble cambio en San Martín

64': ingresan Matías García y Milton Ríos en lugar de Aníbal Paz y Nicolás Castro.

17:26 hs

Remate elevado de Juárez

64': el volante le pegó de lejos, pero sin dirección.

17:13 hs

Remate de larga distancia de Diellos

50': el delantero probó de media distancia, pero el marcador sigue igual.

17:07 hs

Cambio en San Martín

45': se retira Graneros e ingresa Diego Diellos.

17:07 hs

Comenzó el segundo tiempo

16:49 hs

Final del primer tiempo

16:49 hs

Tiro libre para Temperley

46': tras un centro cruzado, no llegó ningun futbolista de San Martín para abrir el marcador. Luego, se generó una falta sobre Hauche.

16:40 hs

Temperley estuvo cerca del segundo

37': Souto habilitó a Hauche, que se topó con una gran atajada de Manganelli.

16:36 hs

Gol de Temperley

33': tras un centro de Hauche por derecha, Souto cabeceó en el área y con la ayuda del travesaño, el balón terminó adentro de la red.

16:35 hs

Amonestado Orfila

32': el técnico de San Martín se ganó la tarjeta por un reclamo al árbitro, tras considerar inexistente una falta de Luca Arfaras.

16:32 hs

Buena jugada de San Martín y un amonestado en Temperley

29': Lucas Angelini se ganó la tarjeta tras derribar a Víctor Salazar cerca del área.

16:29 hs

Remate de Hauche

27': el "Demonio" encontró espacios y probó de larga distancia para que Manganelli controle en dos tiempos.

16:27 hs

Puños de Manganelli y San Martín sale desde el fondo

24': el arquero estuvo rápido en un centro de la visita.

16:20 hs

Primera amarilla en San Martín

18': Agustín Graneros recibió la tarjeta tras una infracción en mitad de cancha.

16:19 hs

Gran avance de Graneros y primera amarilla en Temperley

16': Pedro Souto se ganó la tarjeta amarilla por derribar a Graneros en mitad de cancha.

16:16 hs

Temperley estuvo cerca del primero

14': Benítez dio un pase al medio, pero no encontró a ningún compañero. Todo sigue 0-0.

16:15 hs

Remate de Kruger elevado

13': gran jugada de Temperley, en los pies de Gabriel Hauche. 

16:01 hs

Comenzó el partido

15:38 hs

"11" confirmado para San Martín

15:35 hs

"11" confirmado para Temperley

15:24 hs

El "Gasolero" ya está en el campo de juego

15:23 hs

El equipo de Orfila realiza los ejercicios precompetitivos

El equipo de Orfila realiza los ejercicios precompetitivos
15:22 hs

El plantel "santo" ya se encuentra en el estadio

El plantel santo ya se encuentra en el estadio
13:48 hs

¿Cómo sería el "11" titular de San Martín?

Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Jorge Juárez; Santiago Briñone y Agustín Graneros; Nicolás Castro, Luca Arfaras y Aníbal Paz.

13:47 hs

Estos son los convocados del "Gasolero"

13:46 hs

Los convocados por Orfila en su presentación como DT de San Martín

Lo que tenés que saber

Temperley llega en racha y va por su cuarta victoria consecutiva: viene de golear 4-1 a Güemes y marcha entre los primeros cuatro de la zona B con 26 puntos. San Martín, en cambio, suma 22 unidades y llega golpeado tras caer 2-0 ante Colegiales, con una racha de cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas y apenas un empate.

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