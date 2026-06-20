EN VIVO: San Martín abre una nueva etapa con el debut de Alejandro Orfila en la visita a Temperley

"11" confirmado para San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 20, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Temperley.
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"11" confirmado para Temperley
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para recibir a San Martín por la fecha 4 de la Primera Nacional.#JuegaElCele pic.twitter.com/r9VHyXwwso— Club A. Temperley (@TemperleyOK) June 20, 2026
El "Gasolero" ya está en el campo de juego
Ya estamos en casa.#JuegaElCele pic.twitter.com/CWgXCX6N5j— Club A. Temperley (@TemperleyOK) June 20, 2026
El equipo de Orfila realiza los ejercicios precompetitivos
El plantel "santo" ya se encuentra en el estadio
¿Cómo sería el "11" titular de San Martín?
Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Jorge Juárez; Santiago Briñone y Agustín Graneros; Nicolás Castro, Luca Arfaras y Aníbal Paz.
Estos son los convocados del "Gasolero"
Estos son los convocados por Nicolás Domingo para enfrentar a San Martín en el estadio Alfredo Martín Beranger por el postergado de la fecha 4 de la Primera Nacional.#JuegaElCele pic.twitter.com/ateUdyIgnV— Club A. Temperley (@TemperleyOK) June 19, 2026
Los convocados por Orfila en su presentación como DT de San Martín
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Jugadores convocados
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Lo que tenés que saber
Temperley llega en racha y va por su cuarta victoria consecutiva: viene de golear 4-1 a Güemes y marcha entre los primeros cuatro de la zona B con 26 puntos. San Martín, en cambio, suma 22 unidades y llega golpeado tras caer 2-0 ante Colegiales, con una racha de cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas y apenas un empate.