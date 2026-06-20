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EN VIVO: San Martín abre una nueva etapa con el debut de Alejandro Orfila en la visita a Temperley

TODO LISTO. Orfila ya se encuentra en el estadio de Temperley para lo que será su debut como técnico de San Martín.
TODO LISTO. Orfila ya se encuentra en el estadio de Temperley para lo que será su debut como técnico de San Martín. Foto de Marcelo Androetto/ESPECIAL PARA LA GACETA.

El "Santo" visita al "Gasolero" desde las 16 en el estadio Alfredo Beranger, por el partido pendiente de la cuarta fecha de la zona B. Será televisado por LPF Play.

Hace 11 Min
15:38 hs

"11" confirmado para San Martín

15:35 hs

"11" confirmado para Temperley

15:24 hs

El "Gasolero" ya está en el campo de juego

15:23 hs

El equipo de Orfila realiza los ejercicios precompetitivos

El equipo de Orfila realiza los ejercicios precompetitivos
15:22 hs

El plantel "santo" ya se encuentra en el estadio

El plantel santo ya se encuentra en el estadio
13:48 hs

¿Cómo sería el "11" titular de San Martín?

Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Jorge Juárez; Santiago Briñone y Agustín Graneros; Nicolás Castro, Luca Arfaras y Aníbal Paz.

13:47 hs

Estos son los convocados del "Gasolero"

13:46 hs

Los convocados por Orfila en su presentación como DT de San Martín

Lo que tenés que saber

Temperley llega en racha y va por su cuarta victoria consecutiva: viene de golear 4-1 a Güemes y marcha entre los primeros cuatro de la zona B con 26 puntos. San Martín, en cambio, suma 22 unidades y llega golpeado tras caer 2-0 ante Colegiales, con una racha de cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas y apenas un empate.

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