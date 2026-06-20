Sorpresa total en San Martín: el inesperado "11" que prepara Orfila para su debut en Turdera

Aunque el entrenador evitó confirmar la formación durante las prácticas, todo indica que ya tendría definido el equipo para afrontar el compromiso pendiente de la cuarta fecha. Y habría algunas sorpresas. La principal estaría bajo los tres palos, donde Nahuel Manganelli ocuparía el lugar de Darío Sand. El arquero volvería a la titularidad en un partido de gran exigencia y sería una de las apuestas más fuertes del nuevo cuerpo técnico para comenzar el ciclo.