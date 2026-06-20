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Sorpresa total en San Martín: el inesperado "11" que prepara Orfila para su debut en Turdera

El uruguayo modificaría piezas importantes y apostaría por variantes inesperadas en su debut oficial como técnico del "Santo". Los detalles.

Sorpresa total en San Martín: el inesperado 11 que prepara Orfila para su debut en Turdera
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Alejandro Orfila debuta hoy en San Martín ante Temperley en el Alfredo Beranger con un once inicial sorpresivo para cortar una racha de cinco partidos sin triunfos.
  • Tras la salida de Andrés Yllana, Orfila modificó piezas clave durante la semana, incluyendo el ingreso del arquero Nahuel Manganelli por Darío Sand y varios cambios tácticos.
  • Este debut marca el inicio de un nuevo ciclo que prioriza a los juveniles y busca reestructurar el plantel para revertir la crisis deportiva y reposicionarse en el torneo.
Resumen generado con IA

Llegó el día. Después de una semana cargada de cambios, reuniones y decisiones, Alejandro Orfila tendrá esta tarde su estreno oficial como entrenador de San Martín. El "Santo" visitará a Temperley desde las 16, en el estadio Alfredo Beranger, con la misión de cortar una racha de cinco partidos sin triunfos y comenzar a revertir un presente que terminó provocando la salida de Andrés Yllana.

Aunque el entrenador evitó confirmar la formación durante las prácticas, todo indica que ya tendría definido el equipo para afrontar el compromiso pendiente de la cuarta fecha. Y habría algunas sorpresas. La principal estaría bajo los tres palos, donde Nahuel Manganelli ocuparía el lugar de Darío Sand. El arquero volvería a la titularidad en un partido de gran exigencia y sería una de las apuestas más fuertes del nuevo cuerpo técnico para comenzar el ciclo.

Las otras modificaciones también estarían vinculadas a decisiones futbolísticas y a algunas ausencias obligadas. Agustín Graneros ingresaría por Laureano Rodríguez en la zona media, mientras que Aníbal Paz ocuparía el lugar de Gonzalo Rodríguez, quien quedó al margen de la convocatoria por una sobrecarga muscular en la pantorrilla izquierda. De esta manera, Orfila apostaría por una formación con varios juveniles y futbolistas que buscarán aprovechar la oportunidad para ganarse un lugar en el equipo.

¿Cómo sería el "11" titular?

De no surgir inconvenientes de último momento, San Martín formaría con: Manganelli; Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Jorge Juárez; Santiago Briñone y Graneros; Nicolás Castro, Luca Arfaras y Paz. 

Un banco con varias alternativas

Entre los relevos aparecerían Sand, Nahuel Gallardo, Alejandro Galván, Tiago Peñalba, Laureano Rodríguez, Milton Ríos, Matías García, Leonardo Monroy y Diego Diellos

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