Con el "Sí se puede" como bandera, Ecuador tuvo un recibimiento emotivo en Kansas City

Otro hincha, con una enorme bandera ecuatoriana en sus manos, había manejado siete horas desde Minneapolis, junto a un amigo. “Es la primera vez que puedo ver a los jugadores de cerca. Vine por (Piero) Hincapié y por Willian Pacho. Nada está perdido, podemos ganar. El sentimiento que me mueve es el mismo que mueve a toda esta gente”, explicó, antes de interrumpirse sólo para empezar a cantar. “¡Ecuador, Ecuador, Ecuador!” repetió, mientras a su lado su compañero de viaje completaba la historia. “Hicimos siete horas. Estamos cansados, pero felices de apoyar a la Selección. Vamos a ganar. Dios nos ayudará. Ganaremos 3 a 0”, remató.