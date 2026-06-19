Japón busca dar otro gran paso ante un Túnez en crisis

El gran argumento del equipo en el debut estuvo en la velocidad para desplegar transiciones rápidas por las bandas, una faceta donde Yukinari Sugawara y Keito Nakamura hicieron estragos. No obstante, para este cruce deberá manejar la pelota y encontrar los caminos contra un rival que no le regalará ni un centímetro. Moriyasu sufrió una baja de peso: Takefusa Kubo quedó descartado debido a un fuerte golpe en la rodilla. Sin embargo, la buena noticia para el cuerpo técnico es la recuperación a tiempo del delantero Ayase Ueda, quien aportará potencia física en ataque para intentar doblegar a los norafricanos.