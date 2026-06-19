Mundial 2026

Japón busca dar otro gran paso ante un Túnez en crisis

Tras el valioso empate en el debut, el seleccionado nipón quiere quedar a las puertas de la clasificación en el Grupo F. Enfrente estarán los norafricanos, que tras una histórica goleada cambiaron de DT y apostaron por el técnico francés para buscar la reacción.

Japón busca dar otro gran paso ante un Túnez en crisis
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Japón enfrentará este sábado a Túnez en el Grupo F del Mundial 2026, buscando un triunfo clave para acercarse a la clasificación tras debutar con un empate.
  • Japón llega con la baja de Kubo pero recupera a Ueda. Por su parte, Túnez llega en crisis, habiendo despedido a su DT tras caer 5-1 y contratando de urgencia a Hervé Renard.
  • El triunfo dejaría a Japón muy cerca de la clasificación, mientras que Túnez se juega la permanencia. Además, el encuentro marcará el histórico partido 1.000 de los Mundiales.
Resumen generado con IA

Después del merecido empate frente a Países Bajos, el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu buscará este sábado ratificar sus credenciales en el Grupo F del Mundial 2026. Un triunfo dejaría a los asiáticos en una posición inmejorable, prácticamente con el boleto asegurado hacia los dieciseisavos de final, al menos como uno de los mejores terceros.

El gran argumento del equipo en el debut estuvo en la velocidad para desplegar transiciones rápidas por las bandas, una faceta donde Yukinari Sugawara y Keito Nakamura hicieron estragos. No obstante, para este cruce deberá manejar la pelota y encontrar los caminos contra un rival que no le regalará ni un centímetro. Moriyasu sufrió una baja de peso: Takefusa Kubo quedó descartado debido a un fuerte golpe en la rodilla. Sin embargo, la buena noticia para el cuerpo técnico es la recuperación a tiempo del delantero Ayase Ueda, quien aportará potencia física en ataque para intentar doblegar a los norafricanos.

El panorama es diametralmente opuesto para Túnez, que arriba a este compromiso en crisis. La estrepitosa goleada por 5-1 sufrida ante Suecia (la peor caída de su historia en las citas máximas), sumada a una racha de tres derrotas consecutivas y 11 goles recibidos decretó el final del ciclo de Sabri Lamouchi, quien fue destituido de inmediato por las autoridades de su federación.

Con el agua al cuello, los directivos patearon el tablero y contrataron de urgencia a Hervé Renard. El experimentado entrenador francés, célebre por haber vencido a la Selección Argentina con Arabia Saudita en Qatar 2022, asumió el cargo con la difícil misión de revivir los ánimos a tiempo en un plantel que quedó muy golpeado. Se espera que Renard realice varios cambios en el once titular, y deje atrás la línea de tres para plantear una defensa con cuatro hombres. Para Túnez ya no queda margen de error: sumar es la única opción para llegar con vida a la última fecha.

Pase lo que pase, el partido marcará un hito: será el número 1.000 en la historia de los Mundiales.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie
2

Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026
3

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

La obsesión de Scaloni no es Austria: el plan para que la selección argentina llegue viva hasta el final del Mundial
4

La obsesión de Scaloni no es Austria: el plan para que la selección argentina llegue viva hasta el final del Mundial

Lesionó gravemente a una figura de Canadá en el Mundial y luego tuvo un gesto que conmovió a todos
5

Lesionó gravemente a una figura de Canadá en el Mundial y luego tuvo un gesto que conmovió a todos

Interna en Portugal: el explosivo mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el debut en el Mundial
6

Interna en Portugal: el explosivo mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el debut en el Mundial

Más Noticias
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

La obsesión de Scaloni no es Austria: el plan para que la selección argentina llegue viva hasta el final del Mundial

La obsesión de Scaloni no es Austria: el plan para que la selección argentina llegue viva hasta el final del Mundial

Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie

Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

El impactante cambio físico de Maxi López tras seis meses de entrenamiento: las fotos que sorprendieron en redes

El impactante cambio físico de Maxi López tras seis meses de entrenamiento: las fotos que sorprendieron en redes

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Comentarios