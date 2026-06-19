La hora de la verdad: Ecuador necesita juego y goles frente a Curazao

El Grupo E entra en una etapa de definiciones y Ecuador se juega gran parte de su futuro en el Mundial 2026. Este sábado, en Kansas City, la “Tri” enfrentará a Curazao con dos obligaciones: sumar de a tres y hacer la mayor cantidad de goles posible. Después de la derrota ante Costa de Marfil en el debut, a los dirigidos por Sebastián Beccacece ya no les queda margen de error.