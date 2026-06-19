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El debut de Orfila en San Martín llega con bajas, un plantel en transición y una salida dirigencial

Tres lesionados quedaron al margen del viaje a Turdera, mientras la dirigencia continúa reestructurando el plantel para la segunda rueda.

BAJA. Nicolás Ferreyra entrenó diferenciado y quedó fuera de la convocatoria.
BAJA. Nicolás Ferreyra entrenó diferenciado y quedó fuera de la convocatoria. Foto CASM.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alejandro Orfila debutará como DT de San Martín ante Temperley de visitante, buscando cortar una mala racha en medio de un plantel diezmado por lesiones y desvinculaciones.
  • El equipo afronta el partido con tres lesionados, varios futbolistas en proceso de desvinculación y la reciente salida del mánager deportivo, Facundo Pérez Castro.
  • El partido inicia un ciclo de profunda reestructuración en el club, que debe definir nuevos refuerzos y rearmar su estructura deportiva para el resto de la temporada.
Resumen generado con IA

Mientras Alejandro Orfila termina de darle forma a su primer “11” titular al mando de San Martín, el DT también deberá afrontar el compromiso frente a Temperley con algunas bajas importantes. El club dio a conocer la lista de convocados para el duelo pendiente de la cuarta fecha y quedó confirmado que el técnico no podrá contar con tres futbolistas que continúan recuperándose de distintas molestias físicas.

El caso más complejo es el de Alan Cisnero, que sigue trabajando para dejar atrás un desgarro muscular y una pubalgia que lo marginaron de los últimos compromisos. Tampoco viajará Nicolás Ferreyra, quien arrastra una talalgia desde el encuentro frente a Midland. La lesión consiste en una inflamación en la zona del talón que le impidió entrenarse con normalidad durante las últimas semanas. A ellos se suma Gonzalo Rodríguez, afectado por una sobrecarga muscular en la pantorrilla izquierda, situación que llevó al cuerpo técnico a preservarlo para evitar una lesión de mayor gravedad.

Más allá de estas ausencias, la nómina difundida por el club también dejó otra señal vinculada al mercado de pases. Ninguno de los futbolistas que se encuentran cerca de desvincularse de la institución integra la delegación. Ni Facundo Pons, ni Elías López (ambos rescindieron), ni Benjamín Borasi, ni Luciano “Pupi” Ferreyra (están cerca de seguir el mismo camino) fueron incluidos entre los convocados para viajar a Buenos Aires.

Los futbolistas elegidos por Orfila son Darío Sand, Nahuel Manganelli, Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari, Alejandro Galván, Tiago Peñalba, Lucas Diarte, Nahuel Gallardo, Agustín Graneros, Laureano Rodríguez, Milton Ríos, Santiago Briñone, Nicolás Castro, Matías García, Jorge Juárez, Leonardo Monroy, Diego Diellos, Luca Arfaras y Aníbal Paz. Con ellos buscará cortar la racha de cinco partidos sin triunfos y comenzar el nuevo ciclo con una señal positiva frente a uno de los equipos más regulares de la categoría.

Otra salida en San Martín

Como si los movimientos dentro del plantel no fueran suficientes, en las últimas horas también se confirmó una novedad importante fuera de la cancha. Facundo Pérez Castro dejará de desempeñarse como mánager deportivo, una decisión que se produce en pleno mercado de pases y cuando la CD trabaja junto al nuevo cuerpo técnico en la búsqueda de refuerzos para afrontar la segunda rueda.

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