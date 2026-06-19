El debut de Orfila en San Martín llega con bajas, un plantel en transición y una salida dirigencial

El caso más complejo es el de Alan Cisnero, que sigue trabajando para dejar atrás un desgarro muscular y una pubalgia que lo marginaron de los últimos compromisos. Tampoco viajará Nicolás Ferreyra, quien arrastra una talalgia desde el encuentro frente a Midland. La lesión consiste en una inflamación en la zona del talón que le impidió entrenarse con normalidad durante las últimas semanas. A ellos se suma Gonzalo Rodríguez, afectado por una sobrecarga muscular en la pantorrilla izquierda, situación que llevó al cuerpo técnico a preservarlo para evitar una lesión de mayor gravedad.