Alemania tendrá su primera prueba de fuego frente a Costa de Marfil

El primer desafío de peso para Alemania en el Mundial 2026 llegará esta tarde en Toronto, cuando enfrente a Costa de Marfil por la segunda fecha de la fase de grupos. Porque, aunque el 7-1 sobre Curazao formó parte de la Copa del Mundo, la realidad es que el debut dejó pocas exigencias para los tetracampeones. Costa de Marfil mostró los dientes frente a Ecuador y llega con toda la confianza al duelo en el que, por el insólito cambio de reglas por parte de la FIFA, puede consagrarse como ganador del grupo en caso de vencer (el primer criterio de desempate es el duelo entre sí, no la diferencia de gol).