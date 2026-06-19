Copa del Mundo

Alemania tendrá su primera prueba de fuego frente a Costa de Marfil

Tras la goleada en el debut, los dirigidos por Nagelsmann rinden su primer examen de riesgo en Toronto ante los "Elefantes". Por el nuevo reglamento de la FIFA, el ganador del cruce se asegurará el primer lugar del grupo.

Alemania tendrá su primera prueba de fuego frente a Costa de Marfil
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Alemania enfrenta hoy a Costa de Marfil en Toronto por la fase de grupos del Mundial 2026, buscando asegurar el liderazgo de su zona tras debutar con una goleada.
  • Tras vencer 7-1 a Curazao, el DT de Alemania pide máxima concentración ante un rival de jerarquía, mientras Costa de Marfil recupera al delantero Elye Wahi a último momento.
  • El ganador del cruce se asegurará el primer puesto del grupo por las nuevas reglas de FIFA, lo que permitirá al vencedor planificar con tranquilidad la última fecha.
Resumen generado con IA

El primer desafío de peso para Alemania en el Mundial 2026 llegará esta tarde en Toronto, cuando enfrente a Costa de Marfil por la segunda fecha de la fase de grupos. Porque, aunque el 7-1 sobre Curazao formó parte de la Copa del Mundo, la realidad es que el debut dejó pocas exigencias para los tetracampeones. Costa de Marfil mostró los dientes frente a Ecuador y llega con toda la confianza al duelo en el que, por el insólito cambio de reglas por parte de la FIFA, puede consagrarse como ganador del grupo en caso de vencer (el primer criterio de desempate es el duelo entre sí, no la diferencia de gol).

Manuel Neuer reconoció la diferencia entre el partido debut y lo que le espera a su equipo esta tarde. “Contra Costa de Marfil no podemos desconectarnos ni siquiera un segundo”, dijo el legendario arquero.

Julian Nagelsmann también hizo hincapié en la disparidad de jerarquía entre Curazao y los “Elefantes”: aseguró que la zaga central deberá estar mucho más concentrada contra jugadores de la talla de Amad Diallo o Yan Diomandé.

El estratega teutón apuesta a evitar sorpresas y asegurarse rápidamente el primer lugar de la zona para poder usar el encuentro frente a Ecuador como banco de pruebas y crecer en el funcionamiento.

Por el lado de los africanos, toda la atención giró en torno a Elye Wahi. Inicialmente, el futbolista no había recibido el permiso para ingresar a Canadá debido a que está bajo investigación en Francia por un presunto caso de arreglo por apuestas deportivas. Sin embargo, la federación marfileña presentó un documento aclaratorio sobre su situación, emitido por la fiscalía francesa. Las autoridades canadienses aceptaron y el delantero viajó de emergencia para sumarse al plantel que concentraba en ese país. Queda por verse si el DT Emerse Faé lo mantendrá en el once inicial pese a no haber entrenado junto al resto del equipo.

Por su parte, el defensor Evan Ndicka, habitual titular, aún no está al 100% y seguirá fuera.

El historial entre ambos tiene un único antecedente: en 2009, igualaron 2-2 en un amistoso.  

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