Sin margen de error, Países Bajos enfrenta a Suecia

La semana en el búnker de la “Oranje” estuvo marcada por una mala noticia. Quinten Timber sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedará fuera del duelo ante los escandinavos debido a una conmoción cerebral. El jugador del Marsella había ingresado desde el banco el pasado domingo, y Ronald Koeman dispondrá ahora de una opción menos.