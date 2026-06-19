Copa del Mundo

Sin margen de error, Países Bajos enfrenta a Suecia

Tras el empate ante Japón, el seleccionado “Oranje” choca contra los escandinavos, que llegan punteros después de golear en su debut

Sin margen de error, Países Bajos enfrenta a Suecia
@OnsOranje
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Países Bajos enfrenta a Suecia este sábado a las 14:00 en Houston por el Mundial 2026, buscando un triunfo clave tras empatar ante Japón en el debut de la fase de grupos.
  • Países Bajos llega presionado y con la baja de Quinten Timber por lesión, mientras que Suecia lidera la zona tras golear 5-1 a Túnez y con Alexander Isak de titular.
  • El resultado definirá el rumbo de la zona; evitar el segundo puesto es clave para ambos equipos, ya que esa posición los encaminaría a un cruce de alto riesgo contra Brasil.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 sigue su marcha y, de a poco, comienzan a aparecer partidos que pueden marcar el devenir de algunos equipos. Es el caso de Países Bajos, que enfrentará a Suecia este sábado desde las 14, en el estadio de Houston.

La “Naranja” (todavía no sabemos si mecánica o no) mostró destellos en el estreno frente a Japón, pero los nipones igualaron sobre la hora y dejaron a los neerlandeses sin margen de error.

Por el lado sueco, el debut fue más sencillo de lo esperado. El cómodo 5-1 sobre Túnez permitió que sus delanteros estrella, Alexander Isak y Viktor Gyökeres, se anotaran en la red y llegaran con confianza al duelo frente a Países Bajos.

La semana en  el búnker de la “Oranje” estuvo marcada por una mala noticia. Quinten Timber sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedará fuera del duelo ante los escandinavos debido a una conmoción cerebral. El jugador del Marsella había ingresado desde el banco el pasado domingo, y Ronald Koeman dispondrá ahora de una opción menos.

Además, Memphis Depay, Micky Van de Ven y Crysencio Summerville deberán cuidarse: si son amonestados, se perderán el último partido de la fase de grupos.

Con Japón intentando aprovecharse del rival más débil sobre los papeles, Países Bajos no puede dar otro paso en falso: quien termine segundo en este grupo deberá enfrentar a Brasil en el cruce de dieciseisavos (o a Marruecos, si se adjudica la zona de los pentacampeones).

En el campamento azul y amarillo la preocupación durante la semana pasó por la situación de Isak. El goleador de Liverpool entrenó diferenciado varios días, pero desde el cuerpo técnico llevaron tranquilidad y lo confirmaron entre los titulares.

El equipo de Graham Potter es líder y arriba a Houston entonado después de un debut en el que le salió todo. Saben que la presión estará del lado neerlandés, y apostarán a jugar con la desesperación del rival.

Por nombres, Países Bajos tiene argumentos para ganar. ¿Podrá contra Suecia y, sobre todo, contra  la presión?  

Temas Mundial 2026 HoustonSelección holandesa de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie
2

Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026
3

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

La obsesión de Scaloni no es Austria: el plan para que la selección argentina llegue viva hasta el final del Mundial
4

La obsesión de Scaloni no es Austria: el plan para que la selección argentina llegue viva hasta el final del Mundial

Interna en Portugal: el explosivo mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el debut en el Mundial
5

Interna en Portugal: el explosivo mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el debut en el Mundial

Mejores terceros del Mundial 2026: cómo funciona, cuántos clasifican y las combinaciones posibles
6

Mejores terceros del Mundial 2026: cómo funciona, cuántos clasifican y las combinaciones posibles

Más Noticias
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie

Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

El impactante cambio físico de Maxi López tras seis meses de entrenamiento: las fotos que sorprendieron en redes

El impactante cambio físico de Maxi López tras seis meses de entrenamiento: las fotos que sorprendieron en redes

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

Comentarios