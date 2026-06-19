Sin margen de error, Países Bajos enfrenta a Suecia

Resumen para apurados
- Países Bajos enfrenta a Suecia este sábado a las 14:00 en Houston por el Mundial 2026, buscando un triunfo clave tras empatar ante Japón en el debut de la fase de grupos.
- Países Bajos llega presionado y con la baja de Quinten Timber por lesión, mientras que Suecia lidera la zona tras golear 5-1 a Túnez y con Alexander Isak de titular.
- El resultado definirá el rumbo de la zona; evitar el segundo puesto es clave para ambos equipos, ya que esa posición los encaminaría a un cruce de alto riesgo contra Brasil.
El Mundial 2026 sigue su marcha y, de a poco, comienzan a aparecer partidos que pueden marcar el devenir de algunos equipos. Es el caso de Países Bajos, que enfrentará a Suecia este sábado desde las 14, en el estadio de Houston.
La “Naranja” (todavía no sabemos si mecánica o no) mostró destellos en el estreno frente a Japón, pero los nipones igualaron sobre la hora y dejaron a los neerlandeses sin margen de error.
Por el lado sueco, el debut fue más sencillo de lo esperado. El cómodo 5-1 sobre Túnez permitió que sus delanteros estrella, Alexander Isak y Viktor Gyökeres, se anotaran en la red y llegaran con confianza al duelo frente a Países Bajos.
La semana en el búnker de la “Oranje” estuvo marcada por una mala noticia. Quinten Timber sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedará fuera del duelo ante los escandinavos debido a una conmoción cerebral. El jugador del Marsella había ingresado desde el banco el pasado domingo, y Ronald Koeman dispondrá ahora de una opción menos.
Además, Memphis Depay, Micky Van de Ven y Crysencio Summerville deberán cuidarse: si son amonestados, se perderán el último partido de la fase de grupos.
Con Japón intentando aprovecharse del rival más débil sobre los papeles, Países Bajos no puede dar otro paso en falso: quien termine segundo en este grupo deberá enfrentar a Brasil en el cruce de dieciseisavos (o a Marruecos, si se adjudica la zona de los pentacampeones).
En el campamento azul y amarillo la preocupación durante la semana pasó por la situación de Isak. El goleador de Liverpool entrenó diferenciado varios días, pero desde el cuerpo técnico llevaron tranquilidad y lo confirmaron entre los titulares.
El equipo de Graham Potter es líder y arriba a Houston entonado después de un debut en el que le salió todo. Saben que la presión estará del lado neerlandés, y apostarán a jugar con la desesperación del rival.
Por nombres, Países Bajos tiene argumentos para ganar. ¿Podrá contra Suecia y, sobre todo, contra la presión?