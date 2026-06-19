Del pasado en Temperley al desafío de levantar a San Martín: así será el particular debut de Orfila

Hay escenarios que parecen escritos por el destino. El debut de Alejandro Orfila como entrenador de San Martín será justamente en uno de ellos. Este sábado, cuando el “Santo” visite a Temperley para completar el partido pendiente de la cuarta fecha, el uruguayo volverá a un club que marcó distintos momentos de su carrera. Allí jugó en dos etapas como futbolista, allí regresó años después para dirigir y allí buscará iniciar la reconstrucción de un equipo que atraviesa su momento más delicado de la temporada.