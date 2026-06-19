Del pasado en Temperley al desafío de levantar a San Martín: así será el particular debut de Orfila

Resumen para apurados
- Alejandro Orfila debutará este sábado como DT de San Martín de Tucumán ante Temperley, de visitante, con la urgencia de revertir la crisis futbolística del club.
- El Santo llega con un punto de los últimos 15 y sin goles en cinco partidos. Orfila, que ya fue jugador y DT de Temperley, asume tras las bajas de Pons y López en el plantel.
- Este debut evaluará la capacidad de Orfila para devolver la confianza al equipo, implementar una propuesta ofensiva y asegurar la permanencia en la zona del Reducido.
Hay escenarios que parecen escritos por el destino. El debut de Alejandro Orfila como entrenador de San Martín será justamente en uno de ellos. Este sábado, cuando el “Santo” visite a Temperley para completar el partido pendiente de la cuarta fecha, el uruguayo volverá a un club que marcó distintos momentos de su carrera. Allí jugó en dos etapas como futbolista, allí regresó años después para dirigir y allí buscará iniciar la reconstrucción de un equipo que atraviesa su momento más delicado de la temporada.
El contexto no admite demasiado margen para la nostalgia. La derrota frente a Colegiales profundizó una crisis que ya venía dando señales preocupantes. Los números explican buena parte del escenario: apenas un punto de los últimos 15, cinco partidos consecutivos sin convertir goles y una distancia cada vez mayor respecto de los puestos de privilegio. Aunque todavía permanece en zona de Reducido, el margen de error se redujo considerablemente y la preocupación comenzó a crecer tanto dentro como fuera del club.
Por eso la dirigencia decidió apostar por Orfila. El uruguayo aterrizó en Tucumán, se reunió con Oscar Mirkin, dirigió su primera práctica y comenzó a trabajar sobre dos frentes urgentes: recuperar la confianza de un plantel golpeado y empezar a reordenar una estructura futbolística que necesita respuestas inmediatas. El propio DT reconoció durante su presentación que encontró un grupo afectado por los resultados, aunque destacó la predisposición de los jugadores y aseguró que percibió ganas de revertir la situación.
En medio de ese panorama, los hinchas se aferran a una de las máximas más repetidas del fútbol: “técnico que debuta, gana”. San Martín necesita que esa vieja costumbre vuelva a cumplirse. No porque un triunfo vaya a resolver todos los problemas acumulados durante las últimas semanas, sino porque permitiría empezar a cambiar el clima que rodea al equipo y devolver algo de tranquilidad a un plantel que parece haber perdido confianza en sí mismo.
Los movimientos comenzaron incluso antes del estreno oficial. Facundo Pons y Elías López rescindieron sus contratos por motivos personales y dejaron de formar parte del plantel profesional. Además, las situaciones de Luciano “Pupi” Ferreyra y Benjamín Borasi continúan bajo análisis y podrían resolverse en los próximos días.
Qué se espera en Turdera
Orfila también dejó definiciones sobre la idea futbolística que intentará construir. Habló de equipos protagonistas, agresivos para recuperar la pelota y capaces de asumir el control de los partidos. Mencionó sistemas como el 4-2-3-1 y el 4-3-3, aunque aclaró que el esquema dependerá de las características del plantel y de cada rival. Lo que no negocia, según explicó, es la intención. Quiere un San Martín dinámico, que ataque y que salga a buscar los partidos en cualquier cancha.
La primera prueba será exigente. El “Gasolero” atraviesa uno de sus mejores momentos desde el inicio del torneo. El conjunto de Turdera acumula cuatro partidos sin derrotas, con tres victorias y un empate, y logró instalarse en el quinto puesto de la zona A con 26 puntos. Además, construyó una fortaleza como local: ganó cuatro de los siete encuentros que disputó en el Alfredo Beranger, empató dos y perdió apenas uno.
El encuentro tendrá además una carga especial para el nuevo DT. Temperley forma parte de la historia de Orfila. Allí jugó en dos ciclos durante su carrera profesional y también dirigió al equipo en 2023. Conoce el club, el estadio y el ambiente que rodea cada partido en Turdera. Esta vez regresará como visitante, con otra responsabilidad y con una misión mucho más urgente: devolverle competitividad a un San Martín que perdió el rumbo.
Más allá del resultado, este sábado servirá para observar los primeros rasgos del nuevo ciclo. Ver si aparecen señales de recuperación, si el equipo logra recuperar algo de confianza y si la llegada de Orfila consigue generar el impacto que la CD imaginó cuando apostó por él.