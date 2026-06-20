Ni Nétfix me salvó del mundial

También entendí que en este mundo todo está ligado con todo. Las empresas multinacionales se quedaron con todo, hasta con la ilusión de recordar un gol. ¿Sabía usted que hay que tener derechos hasta para mostrar imágenes de un torneo durante la transmisión de otro? Pero más allá de eso, las alianzas comerciales quedaron al descubierto. Disney+ transmite la programación de ESPN; HBO Max, la de Fox Sports; y Paramount emite todos los partidos de DirecTV. Una locura. Ya no se sabe quién es dueño de quién. En cualquier momento descubrimos que Don Renegón también pertenece a un conglomerado internacional.