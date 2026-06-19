Los hinchas japoneses limpian los estadios del Mundial, pero una publicación viral desató un debate sobre el machismo: “Limpien también en sus casas”
Las imágenes de los aficionados recogiendo basura en los estadios recibieron elogios en todo el mundo, pero un mensaje en X puso el foco en las estadísticas sobre el reparto de las tareas del hogar en Japón.
Resumen para apurados
- Un posteo viral sobre los hinchas japoneses que limpian estadios en el Mundial desató un debate en Japón por la falta de colaboración masculina en las tareas del hogar.
- La crítica surgió en la red X tras difundirse datos de la OCDE que revelan que las mujeres en Japón dedican 5,5 veces más tiempo a las tareas domésticas que los hombres.
- El fenómeno expone la brecha entre el civismo público y la desigualdad en el hogar, impulsando un debate sobre el reparto equitativo de las tareas domésticas en el país.
Las imágenes de los aficionados de los "Samuráis Azules" limpiando los estadios del Mundial antes de abandonarlos les han valido elogios, pero en Japón una publicación viral cuestionó que muchos hombres pocas veces hacen lo mismo en sus hogares.
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) celebró esta semana en la red social X los "modales impecables" de los aficionados japoneses, que recogían de forma escrupulosa sus desechos en las gradas tras los partidos.
Las imágenes de hinchas vestidos de azul asegurándose de no dejar basura se multiplicaron en las redes sociales, aunque un mensaje viral en X puso esas acciones en perspectiva.
"Los hombres japoneses figuran entre los que menos tiempo dedican a las tareas domésticas en todo el mundo", asegura la publicación, que ya acumula 1,9 millones de visualizaciones.
"Hacedlo también en casa", añade el mensaje, acompañado por una ilustración satírica en la que un aficionado limpia con orgullo el estadio, pero al llegar a su hogar se tira en el sofá, indiferente ante una pila de ropa y una mujer que lava los platos.
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Según datos de 2021 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los hombres japoneses participan mucho menos en las tareas domésticas que las mujeres. Ellas dedican 5,5 veces más tiempo que ellos al trabajo no remunerado, como hacer las compras, limpiar el hogar o cuidar a los hijos.
Esa diferencia es considerablemente mayor que en países como Reino Unido, Francia o Estados Unidos, donde las mujeres dedican, respectivamente, 1,8; 1,7; y 1,6 veces más tiempo que los hombres a las tareas del hogar.
Quienes defienden la costumbre de limpiar los estadios la presentan como una muestra del altruismo y la educación cívica de la cultura japonesa. Sin embargo, otros consideran que se trata más de una puesta en escena que de un reflejo de la vida cotidiana.
En las redes sociales, las opiniones están divididas.
"Las mujeres que sufren con maridos que nunca limpian deberían vestirlos también en casa con la camiseta de la selección", opinó una internauta.
"Es una generalización excesiva: no todos los hombres japoneses son así", respondió otro usuario.