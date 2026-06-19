Los hinchas de Brasil quisieron mufar a la Selección Argentina y le pusieron la camiseta a la estatua de Rocky

La estatua de Rocky Balboa en Filadelfia volvió a ser protagonista de una de esas historias donde el fútbol, la superstición y el folclore se cruzan sin pedir permiso. En la previa de un nuevo partido del Mundial 2026, hinchas de Brasil organizaron un curioso operativo durante su banderazo en las escalinatas del Museo de Arte: blindar la figura del mítico boxeador para evitar una supuesta “mufa” que ya es leyenda entre los fanáticos.