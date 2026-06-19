Los hinchas de Brasil quisieron mufar a la Selección Argentina y le pusieron la camiseta a la estatua de Rocky

Resumen para apurados
- Durante el Mundial 2026, hinchas brasileños colocaron la camiseta de Argentina a la estatua de Rocky en Filadelfia para transmitirle una histórica "mufa" a su clásico rival.
- Ocurrió durante un banderazo en el Museo de Arte. Tras proteger el monumento de la mala suerte para su propio equipo, los brasileños decidieron redirigir la superstición al rival.
- Las imágenes viralizadas sumaron un capítulo de folclore a la rivalidad entre Brasil y Argentina, mostrando cómo la superstición sigue marcando el clima de la Copa del Mundo.
La estatua de Rocky Balboa en Filadelfia volvió a ser protagonista de una de esas historias donde el fútbol, la superstición y el folclore se cruzan sin pedir permiso. En la previa de un nuevo partido del Mundial 2026, hinchas de Brasil organizaron un curioso operativo durante su banderazo en las escalinatas del Museo de Arte: blindar la figura del mítico boxeador para evitar una supuesta “mufa” que ya es leyenda entre los fanáticos.
La creencia es conocida: el equipo cuya camiseta termina sobre los hombros de la estatua inspirada en el personaje interpretado por Sylvester Stallone suele cargar con la mala suerte. No hay pruebas, claro, pero en el fútbol muchas veces alcanza con que la historia circule para que se convierta en verdad emocional. Y los torcedores brasileños no quisieron exponerse.
Así, un grupo de hinchas se encargó de custodiar la escultura para impedir que alguien le colocara la camiseta verdeamarela. Hasta ahí, una medida preventiva. Sin embargo, la jugada dio un giro cargado de picardía cuando decidieron ir más allá: si la mufa existe, mejor que recaiga en otro. ¿El elegido? Argentina.
🥊 🇦🇷 Nos Estados Unidos, é tradição entre torcedores rivais colocar bandeiras ou camisas na estátua de Rocky Balboa, em Filadélfia, para tentar dar azar ao adversário. Entrando na brincadeira, um torcedor brasileiro decidiu dar uma “forcinha” aos argentinos nesta Copa do Mundo.… pic.twitter.com/xvWKunH4It— ge (@geglobo) June 19, 2026
En cuestión de minutos, la camiseta albiceleste apareció sobre el torso de piedra de Rocky. La escena fue capturada en fotos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales y recorrieron el mundo. Entre risas, memes y comentarios cruzados, el episodio sumó un nuevo capítulo al eterno duelo entre brasileños y argentinos, incluso sin enfrentarse directamente en la fase de grupos.