Copa del Mundo

Una estrella de la NFL sorprendió con un homenaje a Messi y apareció con una cabra en el Mundial

Jameis Winston, mariscal de campo de los New York Giants, protagonizó una de las imágenes más curiosas de la Copa del Mundo al rendir tributo al capitán argentino.

Una estrella de la NFL sorprendió con un homenaje a Messi y apareció con una cabra en el Mundial
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Jameis Winston, jugador de la NFL, homenajeó a Lionel Messi paseando una cabra con la camiseta argentina en Kansas City durante el Mundial 2026 para reconocerlo como el 'GOAT'.
  • Como reportero de FOX Sports, Winston simuló entrevistar al animal frente al estadio. El deportista ya se había viralizado antes por interactuar con hinchas de otros países.
  • El gesto refleja el impacto global de Messi más allá del fútbol, en una jornada mundialista donde la Selección argentina venció 3-0 a Argelia con un triplete de su capitán.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 sigue dejando imágenes que trascienden lo futbolístico. En la previa del encuentro entre Argentina y Argelia en Kansas City, una de las escenas más comentadas tuvo como protagonista a Jameis Winston, mariscal de campo de los New York Giants, quien sorprendió con un particular homenaje a Lionel Messi que rápidamente se volvió viral.

El jugador de la NFL apareció en las inmediaciones del estadio acompañado por una cabra vestida con la camiseta argentina. El gesto no fue casual: el animal representa el acrónimo “GOAT” (Greatest Of All Time), una expresión utilizada para definir al mejor de todos los tiempos. De esa manera, Winston dejó en claro su postura en el eterno debate sobre quién ocupa ese lugar en la historia del fútbol.

La imagen llamó la atención de hinchas, periodistas y usuarios de redes sociales. Actualmente, el mariscal de campo cumple funciones como reportero especial de FOX Sports durante la Copa del Mundo y aprovechó su presencia en Kansas City para protagonizar uno de los momentos más pintorescos de la jornada. Incluso, en tono humorístico, simuló entrevistar a la cabra ante la sorpresa de quienes seguían la transmisión.

La repercusión creció aún más cuando la periodista Katie Maher compartió imágenes de la escena en sus redes sociales. En cuestión de horas, los videos recorrieron distintas plataformas y convirtieron al homenaje en uno de los contenidos más comentados alrededor del debut de la Selección argentina. Para muchos aficionados, se trató de una original forma de reconocer la vigencia y el impacto global de Messi.

Una personalidad que se ganó al público

No es la primera vez que Winston protagoniza momentos virales durante el Mundial. Desde el inicio del torneo adoptó un perfil cercano a los hinchas y participó de distintas actividades junto a fanáticos de varias nacionalidades. Días atrás, por ejemplo, colaboró con simpatizantes japoneses en la limpieza de las tribunas tras el empate entre Japón y Países Bajos. Ahora, con una cabra enfundada en la camiseta albiceleste, volvió a captar la atención en una jornada que terminó de la mejor manera para Argentina, que venció 3-0 a Argelia con un triplete de Messi y alimentó aún más su leyenda en la Copa del Mundo.

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