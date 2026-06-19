Una estrella de la NFL sorprendió con un homenaje a Messi y apareció con una cabra en el Mundial

Una personalidad que se ganó al público

No es la primera vez que Winston protagoniza momentos virales durante el Mundial. Desde el inicio del torneo adoptó un perfil cercano a los hinchas y participó de distintas actividades junto a fanáticos de varias nacionalidades. Días atrás, por ejemplo, colaboró con simpatizantes japoneses en la limpieza de las tribunas tras el empate entre Japón y Países Bajos. Ahora, con una cabra enfundada en la camiseta albiceleste, volvió a captar la atención en una jornada que terminó de la mejor manera para Argentina, que venció 3-0 a Argelia con un triplete de Messi y alimentó aún más su leyenda en la Copa del Mundo.