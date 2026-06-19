Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino tuvo una presentación contundente al golear 4-1 a Paraguay con un doblete de Folarin Balogun, un tanto de Giovanni Reyna y un gol en contra de Damián Bobadilla. Con un rendimiento convincente, los estadounidenses buscarán aprovechar el apoyo de su público para mantenerse en la cima del grupo.