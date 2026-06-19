Copa del Mundo

Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Ambos seleccionados comenzaron con una victoria su participación en la Copa del Mundo y buscarán dar un paso casi decisivo hacia la clasificación a los 16avos de final

Estados Unidos y Australia se cruzan en el Mundial 2026.
Estados Unidos y Australia se cruzan en el Mundial 2026.
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Estados Unidos y Australia se enfrentan hoy a las 16:00 en Seattle por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, buscando liderar la zona y clasificar a 16avos.
  • Ambos suman tres puntos en el inicio del certamen: el equipo de Pochettino goleó 4-1 a Paraguay y el seleccionado australiano se impuso por 2-0 frente a Turquía.
  • Un triunfo de cualquiera de los dos seleccionados los dejaría a un paso de sellar su boleto a los 16avos de final, consolidando su rumbo en la Copa del Mundo 2026.
Resumen generado con IA

Estados Unidos y Australia se medirán hoy desde las 16 por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026 en un duelo que puede marcar el rumbo de la zona. Los dos llegan con tres puntos tras imponerse en el debut y un nuevo triunfo los dejaría muy cerca de asegurar su boleto a la próxima instancia.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino tuvo una presentación contundente al golear 4-1 a Paraguay con un doblete de Folarin Balogun, un tanto de Giovanni Reyna y un gol en contra de Damián Bobadilla. Con un rendimiento convincente, los estadounidenses buscarán aprovechar el apoyo de su público para mantenerse en la cima del grupo.

Australia también arrancó con el pie derecho al vencer 2-0 a Turquía gracias a los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe. Los "Socceroos" consiguieron así su primera victoria en una Copa del Mundo desde Alemania 2006 y llegan motivados para enfrentar a uno de los anfitriones del torneo.

Posibles formaciones de Estados Unidos y Australia, por el Mundial 2026 

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Australia: Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric y Awer Mabil. DT: Tony Popovic.

Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026

Hora: 16.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania)

VAR: Bastian Dankert (Alemania)

Estadio: Seattle Stadium

Temas Mundial 2026 AustraliaMéxicoCanadáEstados Unidos
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