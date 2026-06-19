Copa del Mundo

Un jugador de Austria sufrió una fractura de mandíbula y está en duda para enfrentar a Argentina

La federación austríaca informó que Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula durante el debut ante Jordania y su presencia en el duelo del lunes no está asegurada.

Un jugador de Austria sufrió una fractura de mandíbula y está en duda para enfrentar a Argentina
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • El defensor austríaco Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula ante Jordania y está en duda para el partido contra Argentina el lunes en el Mundial 2026.
  • La lesión ocurrió tras un choque en el debut. Los estudios descartaron cirugía y el cuerpo médico le fabricará una férula especial para acelerar su recuperación.
  • Su baja obligaría al DT Ralf Rangnick a reestructurar la defensa para un duelo clave en Dallas, que podría definir la clasificación a los 16avos de final del certamen.
Resumen generado con IA

Austria encendió las alarmas a pocos días de enfrentar a la Selección argentina por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El conjunto europeo confirmó la lesión de Stefan Posch, uno de los habituales titulares del equipo de Ralf Rangnick, y su presencia en el encuentro que se disputará en Dallas quedó envuelta en incertidumbre.

La federación austríaca informó que el defensor sufrió una fractura de mandíbula durante el triunfo por 3-1 sobre Jordania en el debut mundialista. La lesión fue detectada luego de los estudios realizados tras el encuentro, en el que el futbolista terminó jugando pese al fuerte dolor que arrastraba luego de un choque con Odeh Al-Fakhouri.

A través de un comunicado oficial, las autoridades médicas de la selección brindaron detalles sobre la situación del lateral. “La lesión fue confirmada tras una tomografía computarizada realizada. Por el momento, no es necesaria una operación. Para el jugador del equipo nacional austriaco se está fabricando ahora una férula especial que debería apoyar el proceso de curación posterior. Si Posch estará disponible para el próximo partido de grupo contra Argentina, aún está por verse", explicaron.

La posible ausencia de Posch representaría un contratiempo importante para el cuerpo técnico austríaco. El defensor fue una de las figuras en el estreno mundialista y su despliegue por el sector derecho es considerado una pieza fundamental dentro del sistema de juego diseñado por Rangnick. Así lo destacó Stefan Oesen, asistente del entrenador: “Contra Jordania estuvo sobresaliente. Siempre logra generar situaciones de máxima presión sobre el rival. Gracias a eso, sus compañeros pueden adoptar una posición mucho más ofensiva, algo fundamental para nuestro juego”.

Un jugador de Austria sufrió una fractura de mandíbula y está en duda para enfrentar a Argentina

Un problema para el armado del equipo

En caso de que Posch no llegue en condiciones al compromiso frente a Argentina, el entrenador austríaco deberá reconfigurar su defensa. Una de las alternativas sería desplazar a Konrad Laimer al lateral derecho, una variante que obligaría a realizar modificaciones adicionales en otras zonas del campo. Mientras tanto, Austria aguarda la evolución del futbolista y trabaja contrarreloj para intentar recuperarlo de cara a un encuentro que puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación a los 16avos de final.

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