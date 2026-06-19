Un jugador de Austria sufrió una fractura de mandíbula y está en duda para enfrentar a Argentina

La posible ausencia de Posch representaría un contratiempo importante para el cuerpo técnico austríaco. El defensor fue una de las figuras en el estreno mundialista y su despliegue por el sector derecho es considerado una pieza fundamental dentro del sistema de juego diseñado por Rangnick. Así lo destacó Stefan Oesen, asistente del entrenador: “Contra Jordania estuvo sobresaliente. Siempre logra generar situaciones de máxima presión sobre el rival. Gracias a eso, sus compañeros pueden adoptar una posición mucho más ofensiva, algo fundamental para nuestro juego”.