Garmendia FC alcanzó a Atlético Concepción y el Apertura entra en una definición apasionante
El conjunto de Burruyacu venció a Lastenia y aprovechó la caída del León para compartir la cima del Grupo C. A dos fechas del cierre de la fase regular, la lucha por los primeros puestos sigue abierta en varias zonas del torneo.
Resumen para apurados
- Garmendia FC alcanzó a Atlético Concepción en la cima del Grupo C del Apertura tucumano al vencer 3-2 a Lastenia durante la fecha 12, sumando ambos 21 puntos clave.
- La victoria de Garmendia coincidió con la caída del líder ante los Cuervos de Burruyacú. Además, queda pendiente la resolución de un partido suspendido ante Unión del Norte.
- Con solo dos fechas por delante, la definición por el liderazgo de los grupos y el pase directo a la siguiente ronda del torneo promete máxima tensión en el fútbol tucumano.
La fecha 12 del Torneo Apertura "Martín Macheta Robles" dejó movimientos importantes en la pelea por los primeros puestos. En el Grupo C, Garmendia FC alcanzó a Atlético Concepción en la cima de las posiciones y ambos lideran ahora con 21 puntos cuando restan apenas dos jornadas para el final de la etapa regular.
El conjunto de Garmendia logró una valiosa victoria como visitante al derrotar 3 a 2 a Lastenia. Aquiles Villagrán y Braian Valenzuela marcaron para el ganador, mientras que Sebastián Álvarez convirtió en contra de su propia valla.
El resultado fue aprovechado por Garmendia gracias a la derrota de Atlético Concepción, que cayó 3 a 1 frente a los Cuervos de Burruyacú en cancha de Sportivo Abella. El equipo dirigido por Mauricio Galván se impuso con dos goles de Iván Navarro y uno de penal de Martín Espinoza. Carlos Ferreira descontó para el "León".
De todas maneras, la definición del grupo todavía tiene un capítulo pendiente. Unión del Norte mantiene un partido suspendido ante Garmendia FC que deberá completarse y que podría modificar el panorama de la zona. Al momento de la suspensión, Unión del Norte se imponía por 1 a 0.
En otro de los encuentros del Grupo C, Cruz Alta y San Juan igualaron 0 a 0.
Sportivo Guzmán no se baja de la pelea
Por el Grupo B, Sportivo Guzmán consiguió un triunfo clave al derrotar 2 a 1 a San Antonio como visitante. Franco Guerrero y Santino Lucena Chamorro anotaron para el Juliano, mientras que Santiago Valdez convirtió para el Sello Rojo.
Con esta victoria, Sportivo Guzmán llegó a 19 puntos y quedó a solo dos unidades del líder San Martín.
Atlético Tucumán también sumó de a tres y continúa expectante. El Decano derrotó 1 a 0 a Amalia gracias al gol de Nahuel Herrera y alcanzó los 18 puntos.
La gran sorpresa de la jornada llegó en el interzonal B-C, donde San Lorenzo de Delfín Gallo derrotó 2 a 0 a San Martín en condición de visitante. Maximiliano Alanis y José Coronel marcaron los goles del triunfo.
Resultados en los grupos E y F
Por el Grupo E se completó el clásico suspendido entre Alto Verde y Unión Simoca. El encuentro, que se disputó en dos tiempos de 26 minutos, terminó con victoria de Alto Verde por 2 a 0.
Pese al resultado, las posiciones no sufrieron modificaciones significativas. Alto Verde alcanzó los 14 puntos, mientras que Unión Simoca continúa con 19 unidades.
En el Grupo F, Social Graneros y Jorge Newbery igualaron 0 a 0. El conjunto dirigido por Hugo Corbalán llegó a los 29 puntos y ya tiene asegurada su clasificación a la próxima instancia. Los Aviadores, por su parte, suman 19 unidades y ocupan la tercera posición.
Además, Deportivo Aguilares y Deportivo Marapa empataron 1 a 1. Diego Velárdez convirtió para el Depor, mientras que Roque Vallejos anotó para el León de Ciudad Alberdi.
Con solo dos fechas por disputarse, el Apertura tucumano entra en su tramo decisivo. Varios equipos continúan peleando por terminar en lo más alto de sus grupos y obtener el beneficio de avanzar directamente a la siguiente ronda. La definición promete emociones fuertes en cada cancha de la provincia.