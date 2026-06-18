Garmendia FC alcanzó a Atlético Concepción y el Apertura entra en una definición apasionante

El resultado fue aprovechado por Garmendia gracias a la derrota de Atlético Concepción, que cayó 3 a 1 frente a los Cuervos de Burruyacú en cancha de Sportivo Abella. El equipo dirigido por Mauricio Galván se impuso con dos goles de Iván Navarro y uno de penal de Martín Espinoza. Carlos Ferreira descontó para el "León".