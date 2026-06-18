Video: el blooper de Kim Seung Gyu que le regaló a México el primer gol ante Corea del Sur
El arquero surcoreano protagonizó un error insólito que terminó en el tanto de Luis Romo. El mediocampista aprovechó la desatención defensiva para abrir el marcador y convertir por primera vez en una Copa del Mundo.
Los Mundiales suelen quedar marcados por grandes goles, atajadas memorables o jugadas brillantes. Pero también por errores difíciles de explicar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el duelo entre México y Corea del Sur, cuando Kim Seung Gyu protagonizó una acción que terminó convirtiéndose en uno de los bloopers más comentados de la jornada.
Corrían los primeros minutos del encuentro cuando una descoordinación entre la defensa surcoreana y su arquero dejó servido el primer gol para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.
Un regalo inesperado para México
La jugada parecía no revestir demasiado peligro debido a que se trataba de una pelota aérea.. Corea del Sur. Kim Seung Gyu quedó involucrado en una acción de extrema pasividad junto a sus defensores. La pelota quedó viva dentro del área y nadie reaccionó a tiempo para despejar el peligro.
Quien sí estuvo atento fue Luis Romo. El mediocampista mexicano leyó perfectamente la situación, anticipó a todos y aprovechó el desconcierto para empujar la pelota a la red y establecer el 1-0 parcial.
El video del gol de México
ð³ð°ð· INCREÃBLE ERROR DEL ARQUERO DE COREA Y MÃXICO AHORA GANA 1-0. pic.twitter.com/Nuv0rRWfDH— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 19, 2026