Copa del Mundo

Video: el blooper de Kim Seung Gyu que le regaló a México el primer gol ante Corea del Sur

El arquero surcoreano protagonizó un error insólito que terminó en el tanto de Luis Romo. El mediocampista aprovechó la desatención defensiva para abrir el marcador y convertir por primera vez en una Copa del Mundo.

Luis Romo aprovechó un error del arquero surcoreano y anotó el 1-0 a favor de México.
Luis Romo aprovechó un error del arquero surcoreano y anotó el 1-0 a favor de México.
18 Junio 2026

Los Mundiales suelen quedar marcados por grandes goles, atajadas memorables o jugadas brillantes. Pero también por errores difíciles de explicar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el duelo entre México y Corea del Sur, cuando Kim Seung Gyu protagonizó una acción que terminó convirtiéndose en uno de los bloopers más comentados de la jornada.

Corrían los primeros minutos del encuentro cuando una descoordinación entre la defensa surcoreana y su arquero dejó servido el primer gol para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Un regalo inesperado para México

La jugada parecía no revestir demasiado peligro debido a que se trataba de una pelota aérea.. Corea del Sur. Kim Seung Gyu quedó involucrado en una acción de extrema pasividad junto a sus defensores. La pelota quedó viva dentro del área y nadie reaccionó a tiempo para despejar el peligro.

Quien sí estuvo atento fue Luis Romo. El mediocampista mexicano leyó perfectamente la situación, anticipó a todos y aprovechó el desconcierto para empujar la pelota a la red y establecer el 1-0 parcial.

El video del gol de México

Temas Mundial 2026 MéxicoCorea del SurSelección mexicana de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026
1

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

De una impresora 3D a la Scaloneta: la historia de los jóvenes que llegaron al Dibu Martínez
2

De una impresora 3D a la Scaloneta: la historia de los jóvenes que llegaron al "Dibu" Martínez

¿Cómo será la economía del segundo semestre en la Argentina?
3

¿Cómo será la economía del segundo semestre en la Argentina?

Ghana consiguió el triunfo en la última jugada y dejó con las manos vacías a Panamá
4

Ghana consiguió el triunfo en la última jugada y dejó con las manos vacías a Panamá

Colombia le ganó a Uzbekistán 3 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026
5

Colombia le ganó a Uzbekistán 3 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

De compartir club a verlo en la Selección: la historia de Marcos Senesi y Kelci-Rose, su novia futbolista
6

De compartir club a verlo en la Selección: la historia de Marcos Senesi y Kelci-Rose, su novia futbolista

Más Noticias
Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

La Inteligencia Artificial está transformando el e-commerce en más del 60% de las empresas

La Inteligencia Artificial está transformando el e-commerce en más del 60% de las empresas

Ghana consiguió el triunfo en la última jugada y dejó con las manos vacías a Panamá

Ghana consiguió el triunfo en la última jugada y dejó con las manos vacías a Panamá

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?

Un G7 “de unidad” celebra el cambio de Trump en Ucrania

Un G7 “de unidad” celebra el cambio de Trump en Ucrania

La responsabilidad de los Estados en los derechos de los niños en las zonas de guerra

La responsabilidad de los Estados en los derechos de los niños en las zonas de guerra

¿Cómo será la economía del segundo semestre en la Argentina?

¿Cómo será la economía del segundo semestre en la Argentina?

Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

Comentarios