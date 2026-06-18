Video: el blooper de Kim Seung Gyu que le regaló a México el primer gol ante Corea del Sur

Los Mundiales suelen quedar marcados por grandes goles, atajadas memorables o jugadas brillantes. Pero también por errores difíciles de explicar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el duelo entre México y Corea del Sur, cuando Kim Seung Gyu protagonizó una acción que terminó convirtiéndose en uno de los bloopers más comentados de la jornada.