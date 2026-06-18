Copa del Mundo

Por qué Santiago Beltrán sigue con la Selección Argentina pese a no estar en la lista del Mundial

El juvenil de 21 años permaneció en Kansas City como respaldo ante la lesión de Emiliano Martínez. Tras la recuperación del "Dibu", abandonará la concentración para sumarse a la pretemporada de River.

Santiago Beltrán regresará al país para sumarse a la pretemporada de River.
Santiago Beltrán regresará al país para sumarse a la pretemporada de River.
18 Junio 2026

Resumen para apurados

  • El arquero Santiago Beltrán dejará este sábado la concentración de la Selección Argentina en Kansas City al recuperarse Emiliano Martínez para el debut en el Mundial 2026.
  • Beltrán, de 21 años, permaneció como reserva por la fractura de dedo de Martínez. Tras la evolución positiva de Dibu, el juvenil recibió el aval para volver a River Plate.
  • El regreso de Beltrán a la pretemporada de River se da tras una valiosa experiencia donde debutó en la Mayor ante Honduras, lo que potenciará su proyección en el club.
Resumen generado con IA

La recuperación de Emiliano "Dibu" Martínez provocará una despedida especial en la concentración de la Selección Argentina. Santiago Beltrán, el arquero de River que permanecía junto al plantel pese a no integrar la lista definitiva para el Mundial 2026, dejará la delegación este sábado y regresará al país para incorporarse a la pretemporada de su club.

El arquero de 21 años era el único futbolista que seguía acompañando al grupo después del recorte final realizado por Lionel Scaloni antes del inicio de la Copa del Mundo.

El arquero que se quedó por una razón especial

La permanencia de Beltrán en Kansas City no fue casual. El cuerpo técnico decidió mantenerlo cerca debido a la lesión que sufrió "Dibu" Martínez durante la preparación para el Mundial.

El arquero titular de la Selección había padecido una fractura en el dedo anular de su mano derecha, una situación que obligó a extremar precauciones durante las semanas previas al debut.

La decisión tuvo una explicación reglamentaria. La FIFA únicamente permite reemplazar a un arquero de la lista definitiva en caso de lesión, por lo que Scaloni y su equipo consideraron prudente contar con una alternativa preparada ante cualquier eventualidad.

Finalmente, la evolución de Martínez fue positiva. El marplatense llegó en condiciones al debut frente a Argelia y dejó atrás las dudas que habían surgido durante los amistosos preparatorios.

Con el panorama despejado, Beltrán recibió la autorización para abandonar la concentración.

Un premio inesperado

Más allá de no haber ingresado en la nómina definitiva de 26 futbolistas, el viaje a Estados Unidos dejó una experiencia inolvidable para el arquero de River.

Durante la preparación para el Mundial tuvo la oportunidad de debutar oficialmente con la Selección mayor. Ocurrió en el amistoso frente a Honduras, cuando ingresó a los 80 minutos en reemplazo de Juan Musso.

Ese estreno representó un reconocimiento al crecimiento que viene mostrando en las divisiones inferiores del conjunto millonario y le permitió sumar una experiencia difícil de olvidar para cualquier futbolista.

Con su partida se completará la salida de todos los jugadores que habían permanecido como apoyo durante la preparación mundialista. En los últimos días ya habían regresado a sus clubes Agustín Giay, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Joaquín Freitas y Tomás Aranda.

Ahora será el turno de Beltrán, quien volverá a River con la satisfacción de haber convivido durante varias semanas con los campeones del mundo, haber trabajado bajo las órdenes de Scaloni y haber cumplido un sueño reservado para muy pocos: defender el arco de la Selección absoluta.

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