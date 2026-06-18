Por qué Santiago Beltrán sigue con la Selección Argentina pese a no estar en la lista del Mundial

La recuperación de Emiliano "Dibu" Martínez provocará una despedida especial en la concentración de la Selección Argentina. Santiago Beltrán, el arquero de River que permanecía junto al plantel pese a no integrar la lista definitiva para el Mundial 2026, dejará la delegación este sábado y regresará al país para incorporarse a la pretemporada de su club.