Juega el Mundial con España, pero la seguridad de su propio hotel no lo reconoció

Las jornadas libres suelen ser un respiro para los futbolistas en medio de la exigencia de una Copa del Mundo. Sin embargo, para Borja Iglesias terminaron convirtiéndose en una anécdota que rápidamente recorrió las redes sociales y los medios españoles. El delantero de la Selección de España protagonizó una situación tan insólita como incómoda cuando intentó regresar al hotel donde se hospeda la delegación en Chattanooga, Tennessee, y la seguridad del lugar le bloqueó el paso porque no lo reconoció como integrante del plantel.