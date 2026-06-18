Kansas City de noche: la ciudad que parece una serie de televisión en la que faltan los actores

El Midwest, el "Medio Oeste", es la enorme región central de Estados Unidos, el corazón agrícola del país, lejos del glamour y el vértigo de las costas. Estados como Kansas, Missouri, Nebraska o Iowa cargan con fama de tranquilidad: gente reservada y de perfil bajo, al punto de que los propios estadounidenses hablan del Midwest nice. Las ciudades se extienden a lo ancho y se piensan para el auto antes que para el peatón, y la noche corre a menos revoluciones que la de Nueva York, Los Ángeles o Miami. Kansas City es una urbe partida entre dos estados, Missouri y Kansas, capital del barbecue, cuna de una tradición de jazz y conocida como "la ciudad de las fuentes". Los vecinos dicen que acá se trabaja mucho y se sale poco entre semana: la juntada, la previa, la salida se reservan para el sábado. Por eso un miércoles, aún en pleno Mundial, el centro puede parecer dormido.