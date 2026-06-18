Copa del Mundo

Suiza encontró los goles sobre el final, superó a Bosnia y quedó al borde de la clasificación

Con una ráfaga letal en los últimos 15 minutos y un doblete clave del ingresado Johan Manzambi, el conjunto helvético destrabó un partido durísimo en Los Ángeles. Con este triunfo, los dirigidos por Murat Yakin quedaron a las puertas de los dieciseisavos de final del Mundial.

Suiza encontró los goles sobre el final, superó a Bosnia y quedó al borde de la clasificación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Suiza derrotó a Bosnia-Herzegovina en Los Ángeles en el Mundial 2026 y quedó cerca de clasificar a dieciseisavos tras destrabar el partido en el cierre.
  • Tras un desarrollo trabado, los ingresos de Manzambi, autor de un doblete, y Vargas en el segundo tiempo, más la expulsión de Muharemovic, facilitaron la goleada suiza.
  • El triunfo otorga a Suiza una ventaja clave en uno de los grupos más parejos del Mundial, posicionando al equipo de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final.
Resumen generado con IA

En uno de los grupos más parejos del Mundial 2026, Suiza logró sacar una luz de ventaja que puede ser decisiva.

Si bien los helvéticos dominaron la pelota durante toda la tarde, recién en el tramo final lograron quebrar la resistencia bosnia. Durante la primera mitad, el empuje de Dan Ndoye y el peligro generado por Breel Embolo no alcanzaron para compensar la falta de puntería y las oportunas intervenciones del arquero Nikola Vasilj

La clave para el elenco alpino vino desde el banco. Sergej Barbarez realizó una triple variante a falta de 20’ para el final: mandó a la cancha a Rubén Vargas, Djibril Sow y Johan Manzambi

La reacción fue casi automática y el partido cambió por completo. Manzambi sacó un bombazo de volea tras un despeje defectuoso y puso el 1-0. Un rato más tarde, Tarik Muharemovic vio la roja y el muro bosnio comenzó a derrumbarse. Vargas puso el segundo cuatro minutos después, y luego brindó la asistencia para que Manzambi anote su doblete. Ya en tiempo agregado, Ermin Mahmic descontó para los balcánicos y Granit Xhaka selló una goleada totalmente impensada por lo que había sido el trámite y dejó a su equipo en las puertas de la clasificación.

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Wildmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka y Remo Freuler; Fabian Rieder, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.

Bosnia-Herzegovina: Nikola Vasilij; Amar Dedic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic y Sead Kolasinac; Amar Memic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic y Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko y Ermedin Demirovic. DT: Sergej Barbarez.

Goles: Segundo tiempo: 29’ y 45’ Manzambi (S), 39’ Vargas (S), 48’ Mahmic (B) y 52’ Xhaka (S) de penal. 

Cambios: 63’ Bašic por Tahirovicć(B) y Bajraktarevic por Džeko (B), 71’ Vargas por Rieder (S), Sow por Aebischer (S) y Manzambi por Ndoye (S), 86’ Jaquez por Widmer (S), Hadziahmetovic por Šunjic (B) y Lukićpor Demirovic (B), 89’ Itten por Embolo (B) y 90’ Mahmic por Alajbegovic (B). 

Expulsado: 80’ Muharemovic (B). 

Estadio: Los Ángeles. 

Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

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