Suiza encontró los goles sobre el final, superó a Bosnia y quedó al borde de la clasificación

La reacción fue casi automática y el partido cambió por completo. Manzambi sacó un bombazo de volea tras un despeje defectuoso y puso el 1-0. Un rato más tarde, Tarik Muharemovic vio la roja y el muro bosnio comenzó a derrumbarse. Vargas puso el segundo cuatro minutos después, y luego brindó la asistencia para que Manzambi anote su doblete. Ya en tiempo agregado, Ermin Mahmic descontó para los balcánicos y Granit Xhaka selló una goleada totalmente impensada por lo que había sido el trámite y dejó a su equipo en las puertas de la clasificación.