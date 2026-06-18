Paraguay va por la recuperación frente a Turquía: hora, TV y formaciones

Resumen para apurados
- Paraguay y Turquía se enfrentan el sábado en San Francisco por el Grupo D del Mundial 2026, con la obligación de ganar tras sufrir duras derrotas en sus respectivos debuts.
- El equipo de Gustavo Alfaro cayó 4-1 ante Estados Unidos, mientras que los dirigidos por Vincenzo Montella perdieron 2-0 contra Australia en la primera jornada del certamen.
- Una victoria mantendrá vivas las chances de clasificación a dieciseisavos de final para cualquiera de los dos, mientras que una derrota los dejará al borde de la eliminación.
La bahía de San Francisco será el escenario de un duelo de necesitados en el Grupo D del Mundial 2026. Paraguay y Turquía se enfrentan en la medianoche del sábado con una única consigna: ganar o ganar. Ambas selecciones llegan golpeadas tras sufrir duras derrotas en sus respectivos debuts, lo que las deja sin margen de error si quieren mantener vivo el sueño de clasificar a los dieciseisavos de final.
El combinado dirigido por el argentino Gustavo Alfaro necesita asimilar rápido el duro revés por 4-1 sufrido ante Estados Unidos en el estreno. La “Albirroja” sabe que una victoria enderezará su rumbo en la tabla y la meterá de lleno en la pelea por la clasificación, ya sea disputando el segundo puesto o acomodándose entre los potenciales mejores terceros de este renovado certamen de 48 equipos. Una nueva caída, en cambio, la dejaría al borde de la eliminación temprana.
En la vereda de enfrente, Turquía llega con la misma urgencia tras verse sorprendida por Australia con un doloroso 2-0. Los conducidos por el italiano Vincenzo Montella atraviesan una prometedora renovación generacional y buscarán hacer valer la jerarquía de sus jóvenes estrellas, como el talentoso mediocampista del Real Madrid, Arda Güler, y el movedizo delantero de la Juventus, Kenan Yildiz.
Con un único antecedente entre ambos que se remonta a un lejano empate sin goles en un amistoso de 1995, el encuentro es un auténtico enigma táctico.
Desde las 0 del sábado:
Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas y Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza y Miguel Almirón; Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.
Turquía: Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak y Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu y Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler y Kerem Aktürkoglu. DT: Vincenzo Montella.
Árbitro: Iván Bartón (El Salvador).
Estadio: San Francisco.
TV: TyC Sports y D Sports.