Paraguay va por la recuperación frente a Turquía: hora, TV y formaciones

El combinado dirigido por el argentino Gustavo Alfaro necesita asimilar rápido el duro revés por 4-1 sufrido ante Estados Unidos en el estreno. La “Albirroja” sabe que una victoria enderezará su rumbo en la tabla y la meterá de lleno en la pelea por la clasificación, ya sea disputando el segundo puesto o acomodándose entre los potenciales mejores terceros de este renovado certamen de 48 equipos. Una nueva caída, en cambio, la dejaría al borde de la eliminación temprana.