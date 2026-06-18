Marruecos y Escocia quieren discutirle el grupo a Brasil: hora, TV y formaciones

Boston albergará este viernes un enfrentamiento crucial para el destino del Grupo C en el Mundial 2026, una zona que quedó mucho más abierta de lo esperado tras la primera jornada. Escocia, sorpresivo líder con tres unidades, buscará dar el paso definitivo hacia la clasificación a la siguiente fase por primera vez en su historia. Enfrente estará la siempre peligrosa selección de Marruecos, que llega con la confianza en alza luego de rescatar un valioso empate 1-1 contra Brasil.