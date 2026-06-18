Marruecos y Escocia quieren discutirle el grupo a Brasil: hora, TV y formaciones

Resumen para apurados
- Escocia y Marruecos se enfrentarán este viernes en Boston por el Grupo C del Mundial 2026 para disputar el liderazgo de una zona abierta tras la primera jornada.
- Escocia lidera el grupo tras vencer a Haití, mientras que Marruecos llega fortalecido tras empatar ante Brasil. El historial registra un triunfo marroquí por 3-0 en Francia 1998.
- Un triunfo de Escocia aseguraría su clasificación histórica, mientras que Marruecos busca consolidarse como candidato y disputarle la cima del grupo a la favorita Brasil.
Boston albergará este viernes un enfrentamiento crucial para el destino del Grupo C en el Mundial 2026, una zona que quedó mucho más abierta de lo esperado tras la primera jornada. Escocia, sorpresivo líder con tres unidades, buscará dar el paso definitivo hacia la clasificación a la siguiente fase por primera vez en su historia. Enfrente estará la siempre peligrosa selección de Marruecos, que llega con la confianza en alza luego de rescatar un valioso empate 1-1 contra Brasil.
Los “Leones del Atlas”, vigentes semifinalistas del mundo demostraron ante la “Canarinha” que su ambición y su juego siguen intactos. Con figuras de la talla de Bono, Brahim Díaz, el capitán Achraf Hakimi e Ismael Saibari —autor del gol ante los pentacampeones—, Marruecos intentará plasmar su jerarquía colectiva para acomodarse en la tabla.
Por su parte, Escocia vive un presente idílico en su regreso a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. A pesar de haber mostrado un nivel discreto en su ajustada victoria ante Haití, los dirigidos por Steve Clark comandan la zona y cuentan con el ferviente y ruidoso apoyo de la “Tartan Army”, la hinchada que ha copado las calles de Massachusetts.
Comandados en el campo por la experiencia de Scott McTominay, los británicos buscarán mejorar su funcionamiento ofensivo para intentar sellar el boleto a los cruces y, de paso, cobrarse revancha del único antecedente mundialista entre ambos: la goleada marroquí por 3-0 en Francia 1998.
Viernes desde las 19:
Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry y Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson y John McGinn; Lawrence Shankland y Che Adams. DT: Stephen Clarke.
Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui y Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss y Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.
Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).
Estadio: Boston.
TV: D Sports.