Estados Unidos enfrenta a Australia en busca de la clasificación: hora, TV y formaciones
El seleccionado conducido por Mauricio Pochettino busca sellar su pase a dieciseisavos tras la goleada en el debut. Con Christian Pulisic recuperado, el anfitrión se mide en Seattle ante unos "Socceroos" que llegan entonados tras vencer a Turquía.
Resumen para apurados
- Estados Unidos y Australia se enfrentan este viernes en Seattle por la clasificación a dieciseisavos de final y el liderazgo del Grupo D del Mundial 2026.
- Tras golear 4-1 a Paraguay, el local contará con un recuperado Pulisic, mientras que los oceánicos llegan tras vencer a Turquía con la figura del juvenil Nestory Irankunda.
- El ganador de este cruce asegurará el pase a la próxima ronda, consolidando el boom futbolístico en el país norteamericano y definiendo el destino del grupo en el certamen.
Seattle será el escenario este viernes de un cruce electrizante por el liderato del Grupo D en el Mundial 2026. Estados Unidos busca abrochar su clasificación a la próxima fase frente a Australia. El equipo conducido por el argentino Mauricio Pochettino se transformó en una de las sensaciones de la Copa del Mundo tras golear por 4-1 a Paraguay en el estreno, desatando una histórica fiebre por el fútbol que rompió todos los récords de audiencia televisiva en el país anfitrión. Para este exigente examen, el local respiró aliviado al confirmarse que Christian Pulisic, quien había salido lesionado en el debut no tiene dolencias de gravedad y podrá ser de la partida. Pese a la euforia de los hinchas, Pochettino intentó poner paños fríos y pidió calma.
Del otro lado estará Australia, que llega con el ánimo por las nubes tras dar el gran impacto en la jornada inicial al vencer por 2-0 a Turquía. Los dirigidos por Tony Popovic saldrán a la cancha amparados en la solidez colectiva y en el desparpajo de su joven joya, Nestory Irankunda. El delantero del Watford, nacido en un campo de refugiados en Tanzania, convirtió en el debut y quiere estirar su racha goleadora.
El ruidoso estadio de Seattle albergará un duelo donde el vencedor se quedará con la cima de la zona y el pasaje a dieciseisavos. Aunque los antecedentes favorecen a los estadounidenses (tres triunfos en cinco partidos), los oceánicos prometen ser un hueso duro de roer.
Viernes desde las 16
Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream y Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams y Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Australia: Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati y Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill y Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric y Awer Mabil. DT: Tony Popovic.
Árbitro: Felix Zwayer (Alemania)
Estadio: Seattle.
TV: TyC Sports y D Sports.