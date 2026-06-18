Estados Unidos enfrenta a Australia en busca de la clasificación: hora, TV y formaciones

Seattle será el escenario este viernes de un cruce electrizante por el liderato del Grupo D en el Mundial 2026. Estados Unidos busca abrochar su clasificación a la próxima fase frente a Australia. El equipo conducido por el argentino Mauricio Pochettino se transformó en una de las sensaciones de la Copa del Mundo tras golear por 4-1 a Paraguay en el estreno, desatando una histórica fiebre por el fútbol que rompió todos los récords de audiencia televisiva en el país anfitrión. Para este exigente examen, el local respiró aliviado al confirmarse que Christian Pulisic, quien había salido lesionado en el debut no tiene dolencias de gravedad y podrá ser de la partida. Pese a la euforia de los hinchas, Pochettino intentó poner paños fríos y pidió calma.