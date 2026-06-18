Sin convencer, República Checa y Sudáfrica empataron 1 a 1 y postergaron la definición del grupo A en el Mundial

La urgencia por sumar y el temor a una eliminación prematura marcaron el partido que abrió la segunda fecha del grupo A del Mundial 2026. En Atlanta, República Checa y Sudáfrica igualaron 1 a 1 en un encuentro que dejó sensaciones encontradas: los europeos lamentaron una victoria que se les escapó de las manos, mientras que los africanos celebraron un punto que los mantiene con vida.