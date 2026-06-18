Sin convencer, República Checa y Sudáfrica empataron 1 a 1 y postergaron la definición del grupo A en el Mundial
Resumen para apurados
- República Checa y Sudáfrica empataron 1 a 1 en Atlanta por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, postergando la definición tras los goles de Sadilek y Mokoena.
- El checo Sadilek abrió el marcador rápido, pero su equipo retrocedió. Sudáfrica, que venía de perder en el debut, reaccionó y empató cerca del final con un penal de Mokoena.
- Este resultado mantiene a ambas selecciones con vida en el certamen, dejando la definición del Grupo A abierta de cara a la última jornada de la fase de grupos.
La urgencia por sumar y el temor a una eliminación prematura marcaron el partido que abrió la segunda fecha del grupo A del Mundial 2026. En Atlanta, República Checa y Sudáfrica igualaron 1 a 1 en un encuentro que dejó sensaciones encontradas: los europeos lamentaron una victoria que se les escapó de las manos, mientras que los africanos celebraron un punto que los mantiene con vida.
El conjunto checo golpeó rápido y pareció encaminar la tarde cuando Michal Sadilek abrió el marcador a los seis minutos. Durante el arranque mostró mayor claridad, manejó los tiempos y dio la impresión de que podía ampliar la ventaja. Sin embargo, después del gol perdió agresividad, retrocedió demasiado en el campo y entregó la iniciativa.
El empate de Sudáfrica y un punto que los deja con esperanzas
Sudáfrica, obligado por el contexto y por la derrota sufrida en el debut, fue creciendo con el paso de los minutos. Sin desplegar un juego brillante, adelantó líneas, ganó terreno y encontró en Teboho Mokoena a su principal referente. El capitán asumió el protagonismo cuando más lo necesitaba su equipo y transformó en gol el penal que selló el empate cerca del final.
Los “Leones checos” no encontró la ambición necesaria para liquidar el encuentro y terminó pagando caro su conformismo.