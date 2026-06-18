Fue vendedor ambulante, comenzó a jugar a los 25 años y debutó en el Mundial

Para los relatores de todo el planeta, se trató simplemente del ingreso de un arquero suplente. Para el pueblo de su país, sin embargo, fue la consagración en vivo de un héroe popular. Asare es una anomalía en esta cita: en una lista plagada de figuras que militan en ligas millonarias de Europa, él es el único convocado de un torneo de África subsahariana, exceptuando el sistema sudafricano. Pero lo verdaderamente milagroso no es que juegue en el torneo local; lo increíble es que esté pisando el césped de una Copa del Mundo un hombre que hace menos de una década solamente jugaba al fútbol en su barrio.