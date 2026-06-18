Fue vendedor ambulante, comenzó a jugar a los 25 años y debutó en el Mundial

Resumen para apurados
- El arquero ghanés Benjamin Asare, de 33 años, debutó en el Mundial 2026 ante Panamá tras la lesión del titular, coronando una tardía e inusual carrera en el fútbol profesional.
- Asare trabajó como vendedor ambulante, carpintero y cobrador de colectivos antes de iniciar su carrera a los 25 años. Actualmente, es el único convocado de la liga local ghanesa.
- Su participación mundialista otorgará 250.000 dólares de la FIFA a su club para financiar divisiones juveniles, consolidando su legado como un símbolo de superación y humildad.
Ghana y Panamá se estrenaban en el Mundial 2026. El primer tiempo se moría cuando el banco de suplentes africano recibió la seña que nadie quiere ver. Lawrence Ati-Zigi, el arquero titular de las "Estrellas Negras", se tomaba el aductor, acusando una lesión que le impediría salir a jugar la segunda mitad. A un costado de la cancha, con la camiseta número 16, un gigante de 33 años empezó la entrada en calor. Benjamin Asare se acomodó los guantes, y tras el descanso, cruzó la línea de cal y saltó al campo de juego.
Para los relatores de todo el planeta, se trató simplemente del ingreso de un arquero suplente. Para el pueblo de su país, sin embargo, fue la consagración en vivo de un héroe popular. Asare es una anomalía en esta cita: en una lista plagada de figuras que militan en ligas millonarias de Europa, él es el único convocado de un torneo de África subsahariana, exceptuando el sistema sudafricano. Pero lo verdaderamente milagroso no es que juegue en el torneo local; lo increíble es que esté pisando el césped de una Copa del Mundo un hombre que hace menos de una década solamente jugaba al fútbol en su barrio.
El barro, las vigas y el "trotro"
El fútbol moderno exige que un jugador de elite esté completamente moldeado a los 15 años en una academia de alto rendimiento. A esa edad, la vida de Benjamin Asare transcurría muy lejos de las canchas perfectas y los gimnasios de última generación. Nacido en 1992 en Korle Gonno, una de las zonas más carenciadas y densamente pobladas de Accra, su adolescencia estuvo marcada por la necesidad y el trabajo físico.
Para ayudar a parar la olla en su casa, Asare pasaba sus días vendiendo bolsas de residuos en las esquinas de la capital ghanesa. Al crecer, las dificultades económicas lo obligaron a integrarse plenamente en el mercado laboral. Así fue como el lomo se le terminó de curtir trabajando sucesivamente como carpintero, como ferrallista —doblando pesadas vigas de acero en las obras en construcción— y como cobrador de "trotro", el caótico sistema de minibuses informales que funciona ante las insuficiencias del transporte público en su país.
Él mismo reconoció tiempo después que esos trabajos manuales y la hostilidad de la calle fueron su verdadera escuela de arquero. El esfuerzo físico de levantar hierro bajo el sol suplió la falta de pesas y le dio una potencia de agarre descomunal en las manos. Mientras tanto, el fútbol era solo un pasatiempo que practicaba en ligas de barrio totalmente amateurs.
Una escalada a contramano del sistema
Su primera oportunidad real llegó recién en 2017, cuando a los 25 años firmó su primer contrato profesional con el Sporting Mirren de la segunda división. Su gran salto a la máxima categoría se dio en 2020 al incorporarse al Accra Great Olympics.
Allí, bajo la tutela del entrenador Annor Walker, la crisis económica del club era tan profunda como la del propio futbolista. El técnico confesó tiempo después que Asare muchas veces no tenía el dinero para el pasaje de “trotro” de regreso a su casa después de entrenar, por lo que le entregaba plata de su propio bolsillo para asegurarse de que no dejara de asistir a las prácticas.
La gran revancha del fútbol doméstico le llegó finalmente en julio de 2024, cuando fue transferido al Hearts of Oak, el club más grande del país. En su primera temporada explotó por completo: registró una marca de 12 arcos en cero en 18 partidos, se convirtió en capitán y fue elegido como el Futbolista del Año en Ghana por la Asociación de Escritores Deportivos locales. Su rendimiento le valió su citación a la selección mayor en marzo de 2025, donde debutó con vallas invictas ante Chad y Madagascar, y se ganó el puesto en las eliminatorias de la mano de actuaciones solventes frente a Mali y Comoros.
Un líder humilde
A pesar de la repentina fama y el éxito deportivo, Asare nunca olvidó sus orígenes. A fines de marzo de 2025, apenas una semana después de haber debutado con la selección, un hincha lo reconoció y lo filmó viajando discretamente en el asiento de un “trotro”. La difusión del video en las redes sociales desató el debate en Ghana: por un lado surgió la indignación por los sueldos precarios de los atletas locales y, por el otro, el elogio a su sencillez.
La polémica conmovió tanto al país que el empresario y filántropo ghanés Alhaji Seidu Agongo decidió intervenir y le obsequió un vehículo en reconocimiento a su decencia y patriotismo. La respuesta del arquero al recibir las llaves terminó de convertirlo en un ídolo popular: "Uso el trotro no porque busque dar lástima, sino porque creo en vivir de manera sencilla. Prometo honrar este regalo dando lo mejor de mí por Ghana".
No fueron palabras vacías. Semanas antes, tras cobrar una importante bonificación de 170.000 cedis ghaneses (unos 15.000 dólares) por sus servicios con el seleccionado nacional en las eliminatorias, Asare decidió repartir casi la mitad de esa suma entre sus compañeros del Hearts of Oak y las integrantes del plantel femenino del club, quienes perciben ingresos muchísimo menores.
Un impacto que vuelve al barrio
Mientras Benjamin Asare vuela de palo a palo defendiendo el arco de las “Estrellas Negras” frente a los ojos del mundo, su sola presencia en la cancha ya generó un milagro económico en su tierra natal. El Hearts of Oak recibirá una compensación de al menos 250.000 dólares de parte de la FIFA por la inclusión de su guardameta en el torneo; la dirigencia ya confirmó que los fondos se destinarán a financiar sus divisiones juveniles.
Aquel chico que vendía bolsas plásticas en Korle Gonno, que doblaba vigas de acero para ganarse el pan, el cobrador de micros que no tenía para el boleto de vuelta después de entrenar, está ahí. En la pantalla de televisión de todo el planeta, custodiando los tres palos de su país en una Copa del Mundo.