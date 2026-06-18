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La Selección Argentina en el Mundial 2026, EN VIVO: Scaloni analiza la evolución de Tagliafico para el duelo ante Austria

DISTENDIDO. Lionel Messi disfruta de cada segundo durante las prácticas con la Selección Argentina.
DISTENDIDO. Lionel Messi disfruta de cada segundo durante las prácticas con la Selección Argentina.

El DT estará al frente en los primeros ejercicios tácticos para preparar el segundo partido de la Albiceleste en el Mundial.

Hace 2 Hs
12:44 hs

Buenas noticias para Scaloni: Tagliafico evoluciona y apunta a estar ante Austria

El lateral izquierdo de la Selección argentina continúa recuperándose de su molestia física y su evolución es positiva. Según se dio a conocer, todo indica que Nicolás Tagliafico estará disponible para el próximo compromiso del Mundial 2026 frente a Austria.

12:43 hs

La Selección abre 15 minutos la práctica en Kansas: cronograma y detalles de acceso para la prensa

El entrenamiento del jueves 18 de junio en el Sporting KC Training Center estará abierto solo durante los primeros quince minutos para los medios acreditados. La AFA dispuso un operativo especial de ingreso con traslado obligatorio en bus desde el estacionamiento SKC - Red Lot y acceso exclusivo con credencial FIFA, que deberá retirarse previamente en el lugar. La jornada comenzará a las 17.30 y contará con dos espacios de trabajo para la prensa, uno en el predio de entrenamiento y otro en la concentración del equipo.

Lo que tenés que saber

El plantel de la selección argentina entrenará este jueves por la tarde en Kansas luego de una jornada de trabajos regenerativos. Se espera que Lionel Scaloni eleve las cargas de trabajo para empezar a definir la formación para jugar con Austria.

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