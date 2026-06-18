La Selección Argentina en el Mundial 2026, EN VIVO: Scaloni analiza la evolución de Tagliafico para el duelo ante Austria

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La Selección abre 15 minutos la práctica en Kansas: cronograma y detalles de acceso para la prensa

El entrenamiento del jueves 18 de junio en el Sporting KC Training Center estará abierto solo durante los primeros quince minutos para los medios acreditados. La AFA dispuso un operativo especial de ingreso con traslado obligatorio en bus desde el estacionamiento SKC - Red Lot y acceso exclusivo con credencial FIFA, que deberá retirarse previamente en el lugar. La jornada comenzará a las 17.30 y contará con dos espacios de trabajo para la prensa, uno en el predio de entrenamiento y otro en la concentración del equipo.