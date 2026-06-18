Impactante dato sobre Messi: cuántos años tenían sus compañeros cuando jugó su primer Mundial
La vigencia de Lionel Messi sigue sorprendiendo al mundo. Un repaso por las edades de los actuales jugadores de la Selección Argentina cuando el capitán debutó en el Mundial de Alemania 2006 revela un dato impactante: varios de ellos eran apenas niños y algunos ni siquiera habían cumplido dos años.
Resumen para apurados
- Lionel Messi destaca por su vigencia en la Selección Argentina, donde sus actuales compañeros eran niños o bebés cuando el capitán debutó en el Mundial de Alemania 2006.
- Debutó con 18 años en Alemania 2006 junto al actual DT Lionel Scaloni. En ese momento, figuras de hoy como Enzo Fernández y Julián Álvarez tenían apenas 5 y 6 años de edad.
- Esta abismal diferencia generacional resalta la trayectoria de Messi, quien habiendo disputado seis mundiales, sigue liderando al equipo argentino rumbo al Mundial de 2026.
La extraordinaria vigencia de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina queda reflejada en un dato tan simple como impactante: varios de los futbolistas que hoy comparten plantel con él eran apenas niños, e incluso bebés, cuando el capitán disputó su primer partido en una Copa del Mundo.
Han pasado dos décadas desde aquel 16 de junio de 2006 en Alemania, cuando un joven Messi de apenas 18 años y 357 días hizo su estreno mundialista de la mano de José Pekerman. Desde entonces, el rosarino construyó una carrera legendaria que lo convirtió en campeón del mundo, máximo referente de la Albiceleste y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
El debut soñado de Messi en el Mundial 2006
La presentación mundialista de Messi se produjo en Gelsenkirchen durante la goleada por 6 a 0 de Argentina sobre Serbia y Montenegro por la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006.
Pekerman decidió darle ingreso a los 74 minutos en reemplazo de Maximiliano Rodríguez. Lo que siguió fue el comienzo de una historia inolvidable: a los 88 minutos, tras una asistencia de Carlos Tevez, Messi marcó su primer gol en una Copa del Mundo y selló una actuación que anticipaba un futuro brillante.
Veinte años después, el rosarino continúa siendo la gran figura de la Selección y sigue batiendo récords con una camiseta que defendió en seis mundiales.
La diferencia generacional que sorprende
Entre los actuales integrantes del seleccionado argentino, Nicolás Otamendi es quien más se acerca generacionalmente a Messi. En 2006 ya tenía 18 años y daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield.
También resulta llamativa la coincidencia con Lionel Scaloni. El actual entrenador de Argentina era compañero de Messi en aquel Mundial y tenía entonces 28 años.
Sin embargo, la mayoría de los campeones del mundo en Qatar 2022 atravesaban su infancia cuando el capitán daba sus primeros pasos en la máxima competencia del fútbol.
El arquero Emiliano "Dibu" Martínez tenía apenas 13 años y atajaba en las categorías juveniles de Kimberley de Mar del Plata. Rodrigo De Paul contaba con 12 años, Leandro Paredes tenía 11 y Giovani Lo Celso apenas 10.
Más atrás aparecen figuras fundamentales del actual ciclo como Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández, quienes en ese momento eran simples niños que soñaban con jugar al fútbol profesional.
Cuántos años tenían los jugadores de la Selección cuando Messi debutó en el Mundial
La diferencia generacional entre Messi y gran parte del plantel actual queda reflejada en esta lista:
Nicolás Otamendi: 18 años.
Gerónimo Rulli: 14 años.
Emiliano Martínez: 13 años.
Nicolás Tagliafico: 13 años.
Juan Musso: 12 años.
Rodrigo De Paul: 12 años.
Leandro Paredes: 11 años.
Giovani Lo Celso: 10 años.
Gonzalo Montiel: 9 años.
Marcos Senesi: 9 años.
Nahuel Molina: 8 años.
Cristian Romero: 8 años.
Lisandro Martínez: 8 años.
Lautaro Martínez: 8 años.
Nicolás González: 8 años.
Facundo Medina: 7 años.
Alexis Mac Allister: 7 años.
Exequiel Palacios: 7 años.
Julián Álvarez: 6 años.
Enzo Fernández: 5 años.
Thiago Almada: 5 años.
José Manuel López: 5 años.
Giuliano Simeone: 3 años.
Valentín Barco: 1 año.
Nico Paz: 1 año.