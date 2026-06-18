Impactante dato sobre Messi: cuántos años tenían sus compañeros cuando jugó su primer Mundial

Han pasado dos décadas desde aquel 16 de junio de 2006 en Alemania, cuando un joven Messi de apenas 18 años y 357 días hizo su estreno mundialista de la mano de José Pekerman. Desde entonces, el rosarino construyó una carrera legendaria que lo convirtió en campeón del mundo, máximo referente de la Albiceleste y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.