Arruabarrena no lo tendrá en cuenta y Cavani se va de Boca

La llegada de Cavani a Boca, a mediados de 2023, había despertado una enorme ilusión entre los hinchas. Después de una extensa y exitosa carrera en Europa, donde brilló en clubes como el Napoli, el Paris Saint-Germain y el Manchester United, el uruguayo cumplió el deseo de vestir la camiseta azul y oro. Sin embargo, las lesiones y la irregularidad física le impidieron sostener la continuidad esperada.