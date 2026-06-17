Arruabarrena no lo tendrá en cuenta y Cavani se va de Boca

Resumen para apurados
- Edinson Cavani rescindió su contrato con Boca Juniors en Buenos Aires tras ser descartado por el nuevo DT, Rodolfo Arruabarrena, para afrontar el segundo semestre del año.
- Tras tres años marcados por las lesiones, el uruguayo acordó su salida anticipada con la dirigencia de Riquelme, liberando un cupo de extranjero y marchándose sin títulos.
- La partida del delantero inicia la renovación del plantel bajo la conducción de Arruabarrena, permitiendo a Boca buscar nuevos refuerzos en el actual mercado de pases.
Edinson Cavani y Boca Juniors separaron sus caminos. El delantero uruguayo rescindió de manera anticipada su contrato con el club de La Ribera luego de que el nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, decidiera no tenerlo en cuenta para el segundo semestre de la temporada.
La decisión fue consensuada entre la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y el experimentado atacante, cuyo vínculo se extendía hasta el 31 de diciembre de 2026. De esta manera, el “Matador” cobrará únicamente hasta su último día como futbolista xeneize y dejará libre un cupo de extranjero para este mercado de pases.
La salida de Cavani se produce en medio de un complicado presente físico. Hace apenas una semana, el uruguayo se sometió a un nuevo bloqueo en la zona lumbar con el objetivo de terminar con los dolores que lo afectaron durante gran parte de 2026. Su intención era recuperarse y volver a vestir la camiseta azul y oro, aunque finalmente los planes cambiaron.
Así concluye un ciclo de tres años en Boca que no logró cumplir las expectativas generadas por su llegada. Cavani se despide sin haber conquistado títulos y se convierte en una de las primeras bajas de la era Arruabarrena.
La llegada de Cavani a Boca, a mediados de 2023, había despertado una enorme ilusión entre los hinchas. Después de una extensa y exitosa carrera en Europa, donde brilló en clubes como el Napoli, el Paris Saint-Germain y el Manchester United, el uruguayo cumplió el deseo de vestir la camiseta azul y oro. Sin embargo, las lesiones y la irregularidad física le impidieron sostener la continuidad esperada.
Durante su ciclo en el club, el delantero alternó momentos de protagonismo con largos períodos de recuperación. Si bien dejó muestras de su jerarquía y experiencia, nunca logró convertirse en el líder futbolístico que Boca imaginó al momento de concretar su contratación. La falta de títulos terminó marcando una etapa que quedó lejos de las expectativas generadas.
La decisión de Arruabarrena de iniciar una renovación en el plantel aceleró el desenlace. Con la salida de Cavani, Boca comienza una nueva etapa y busca reconfigurar su ataque de cara a los desafíos del segundo semestre, en un mercado de pases que promete más movimientos en el plantel profesional.