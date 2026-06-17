República Checa-Sudáfrica: TV, horario y formaciones en el inicio de la segunda fecha del Mundial

Resumen para apurados
- República Checa y Sudáfrica se enfrentan mañana a las 13:00 en Atlanta por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, buscando un triunfo clave tras debutar con derrotas.
- Ambos seleccionados perdieron en el debut ante Corea del Sur y México, respectivamente. El equipo africano sufrirá la baja por suspensión de su volante clave, Themba Zwane.
- El encuentro en EE. UU. definirá el futuro de ambos en el torneo; una nueva caída dejaría al perdedor al borde de la eliminación de cara a la última fecha de la fase de grupos.
La segunda fecha del grupo A ofrece uno de esos partidos que, aunque llegan temprano en el calendario, tienen sabor a definición. República Checa y Sudáfrica se enfrentan mañana desde las 13 con una certeza compartida: el margen de error prácticamente desapareció. Después de las derrotas sufridas en sus respectivos estrenos, ambos seleccionados necesitan sumar para sostener sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final del Mundial.
La Copa del Mundo recién empieza, pero la presión ya se siente. México y Corea del Sur golpearon primero en la jornada inaugural y tomaron ventaja en una zona que amenaza con cerrarse rápidamente. Por eso, el duelo entre europeos y africanos aparece como una oportunidad de supervivencia, pero también como un riesgo enorme para quien vuelva a tropezar.
República Checa llega golpeada tras la caída por 2 a 1 contra Corea del Sur. Los europeos tuvieron momentos de buen fútbol e incluso lograron adelantarse en el marcador, pero terminaron pagando caro sus desatenciones defensivas. Lo que parecía un estreno prometedor se convirtió en una frustración que ahora los obliga a reaccionar de inmediato. El peso de la historia y la tradición mundialista empujan a un equipo que sabe que no puede permitirse otro tropiezo.
Sudáfrica, por su parte, quedó en deuda frente a México. El conjunto dirigido por Hugo Broos sorprendió con una propuesta mucho más cautelosa de lo habitual, apostando por una línea de cinco defensores y priorizando el orden por encima de la iniciativa. El plan no funcionó y los “Bafana Bafana” terminaron cayendo por 2 a 0 frente al anfitrión, dejando una imagen muy distinta a la que habían mostrado durante gran parte de su camino hacia la cita mundialista. Para colmo, se confirmó la sanción de tres partidos a al volante sudafricano Themba Zwane, quien recibió la tarjeta roja directa tras una revisión en el VAR durante el minuto 84 del partido contra “La Tri”.
Justamente ese aspecto genera expectativa en la previa.
El entrenador checo, Miroslav Koubek, aseguró que no espera encontrarse con la misma Sudáfrica que enfrentó a México. Según explicó, los africanos utilizaron una alineación diferente y un estilo poco habitual, por lo que imagina un rival más ambicioso, dispuesto a asumir riesgos para buscar la victoria que necesita.
La tensión es inevitable. Koubek habló de una “tensión saludable”, propia de un encuentro en el que hay mucho en juego. Y tiene lógica. A esta altura del torneo, una nueva derrota podría dejar a cualquiera de los dos al borde de la eliminación, mientras que una victoria permitiría llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo.
¿Por qué cambia la sede?
El partido también tiene una particularidad que lo distingue del resto de los encuentros de la zona. Aunque el grupo A fue asignado principalmente a sedes mexicanas por la presencia del seleccionado local, este será el único compromiso que se disputará fuera de ese país.
La FIFA decidió trasladarlo a Atlanta como parte de la distribución logística del Mundial organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.
La sensación es que se enfrentarán dos selecciones heridas, pero todavía con argumentos para reaccionar.
República Checa buscará hacer valer su experiencia internacional y el talento de sus futbolistas más determinantes. Sudáfrica intentará recuperar la identidad competitiva que la convirtió en una de las selecciones más difíciles de vencer en África.
En un grupo que ya empezó a marcar diferencias, el premio para el ganador puede ser enorme. El castigo para el perdedor, quizás, demasiado duro.
Probables formaciones
Rep. Checa: Kovar; Chaloupek, Hranác, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zelený; Provod, Sulc; Schik. DT: Miroslav Koubek.
Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbozaki, Modiba; Mokoena, Mbatha, Adams; Rayners, Foster. DT: Hugo Broos.
¿Por dónde ver el partido?
El partido será transmitido por la señal de Dsports (canal 109 flow) y TyC Sports.