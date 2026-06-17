República Checa-Sudáfrica: TV, horario y formaciones en el inicio de la segunda fecha del Mundial

Sudáfrica, por su parte, quedó en deuda frente a México. El conjunto dirigido por Hugo Broos sorprendió con una propuesta mucho más cautelosa de lo habitual, apostando por una línea de cinco defensores y priorizando el orden por encima de la iniciativa. El plan no funcionó y los “Bafana Bafana” terminaron cayendo por 2 a 0 frente al anfitrión, dejando una imagen muy distinta a la que habían mostrado durante gran parte de su camino hacia la cita mundialista. Para colmo, se confirmó la sanción de tres partidos a al volante sudafricano Themba Zwane, quien recibió la tarjeta roja directa tras una revisión en el VAR durante el minuto 84 del partido contra “La Tri”.