Las bajas que podrían producirse en San Martín mientras Orfila diseña su nuevo proyecto deportivo

Uno de los casos más avanzados es el de Luciano “Pupi” Ferreyra. El extremo nunca logró consolidarse dentro de la consideración de los distintos cuerpos técnicos y sumó apenas cuatro partidos y 185 minutos en el torneo. Su único gol llegó frente a Güemes de Santiago del Estero. Además de la escasa participación, el delantero atraviesa cuestiones personales y familiares que también podrían influir en una salida. Según pudo saber LA GACETA, Ferreyra es seguido de cerca por Central Norte de Salta, club desde el que arribó a La Ciudadela.