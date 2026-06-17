DeportesSan Martín de Tucumán

Las bajas que podrían producirse en San Martín mientras Orfila diseña su nuevo proyecto deportivo

La dirigencia analiza posibles salidas mientras el entrenador estudia alternativas para afrontar la segunda rueda.

NUEVA PRÁCTICA. El plantel santo, con Orfila como conductor, se entrenó en La Ciudadela pensando en el duelo del sábado con Temperley.
NUEVA PRÁCTICA. El plantel "santo", con Orfila como conductor, se entrenó en La Ciudadela pensando en el duelo del sábado con Temperley.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Alejandro Orfila evalúa el plantel de San Martín de Tucumán de cara a la segunda fase de la Primera Nacional, lo que generará bajas clave debido al nuevo proyecto deportivo.
  • Futbolistas como Ferreyra, Pons, López y Borasi están bajo la lupa por bajo rendimiento, lesiones o altos contratos, sumado al interés de otros clubes por sumarlos.
  • Las salidas y la llegada de hasta cuatro refuerzos se definirán tras el partido ante Temperley, antes del cierre del mercado de pases previsto para el próximo 2 de julio.
Resumen generado con IA

La llegada de Alejandro Orfila no solo marcará el inicio de un nuevo ciclo futbolístico en San Martín. También abrirá una etapa de evaluación profunda dentro de un plantel que podría sufrir modificaciones importantes durante el mercado de pases. De hecho, mientras el entrenador uruguayo comenzó a tomar contacto con los jugadores y a analizar alternativas para potenciar al equipo de cara a la segunda rueda, varios futbolistas aparecen bajo observación y podrían dejar la institución en las próximas semanas.

Durante su presentación, Orfila fue claro al hablar sobre el armado del plantel. El DT evitó referirse a nombres propios, aunque dejó en claro que realizará una evaluación exhaustiva antes de definir refuerzos o eventuales salidas. “Sería irresponsable hablar de nombres cuando recién tuve el primer entrenamiento. Primero hay que observar, conocer y evaluar”, explicó. Sin embargo, algunas situaciones ya venían siendo analizadas por la CD incluso antes de su llegada.

Uno de los casos más avanzados es el de Luciano “Pupi” Ferreyra. El extremo nunca logró consolidarse dentro de la consideración de los distintos cuerpos técnicos y sumó apenas cuatro partidos y 185 minutos en el torneo. Su único gol llegó frente a Güemes de Santiago del Estero. Además de la escasa participación, el delantero atraviesa cuestiones personales y familiares que también podrían influir en una salida. Según pudo saber LA GACETA, Ferreyra es seguido de cerca por Central Norte de Salta, club desde el que arribó a La Ciudadela.

Otro futbolista cuya continuidad aparece seriamente comprometida es Facundo Pons. El delantero disputó 14 encuentros, acumuló 734 minutos y convirtió apenas un gol, frente a Atlético de Rafaela. Las lesiones también condicionaron su participación durante las últimas semanas y, sumado al elevado costo de su contrato, su situación es una de las que primero podría resolverse.

Pero las posibles bajas no terminan allí. Elías López también integra la lista de jugadores cuya situación será analizada. El lateral derecho tuvo un semestre marcado por las lesiones y recién pudo tener continuidad en el tramo final de la primera rueda. Aunque logró ganar terreno en los últimos encuentros, existe otro factor que podría acelerar su salida: tendría un acuerdo de palabra con Aldosivi para incorporarse al club marplatense.

A esos nombres se suma Benjamín Borasi. El extremo disputó 12 partidos con la camiseta del “Santo”, aportó dos asistencias y marcó un gol en la Copa Argentina, en la derrota por penales frente a Banfield por los 32avos de final. Sin embargo, tampoco logró consolidarse como titular indiscutido y su continuidad será evaluada dentro del nuevo proyecto encabezado por Orfila.

El mercado de pases ya está en marcha

Todo este panorama comenzará a definirse después del encuentro pendiente que San Martín disputará el sábado desde las 18 frente a Temperley, correspondiente a la cuarta fecha de la Primera Nacional. Recién entonces la CD y Orfila avanzarán de lleno en la planificación del segundo semestre.

El mercado ya se encuentra abierto y los clubes tendrán tiempo hasta el 2 de julio a las 18 para concretar incorporaciones y desvinculaciones. San Martín dispone de cuatro cupos para reforzarse y la intención del nuevo DT  es analizar primero el material con el que cuenta antes de solicitar nombres específicos. Mientras tanto, varios futbolistas saben que las próximas semanas serán determinantes para definir si continúan o no formando parte del nuevo ciclo.

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