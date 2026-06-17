Tras su pase a cuartos del ATP de Queen's, Cerúndolo homenajeó a Messi por su actuación en el Mundial

Resumen para apurados
- El tenista Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de Queen's en Londres tras vencer a Brooksby y homenajeó a Lionel Messi por su reciente actuación en el Mundial de fútbol.
- Tras vencer 6-0 y 6-4 a Brooksby, Cerúndolo escribió 'Messi ♾️' en la cámara. El gesto se dio luego de que el capitán argentino anotara tres goles ante Argelia en el Mundial.
- Cerúndolo es el cuarto argentino en llegar a cuartos de Queen's en la Era Abierta. Ahora buscará el pase a semifinales enfrentando por primera vez al británico Arthur Fery.
Francisco Cerúndolo continúa atravesando un gran momento en la gira sobre césped. El argentino avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Queen’s tras superar con contundencia al estadounidense Jenson Brooksby por 6-0 y 6-4. Sin embargo, más allá de la victoria, el porteño llamó la atención por el gesto que tuvo una vez finalizado el encuentro.
Luego de sellar el triunfo en una hora y 24 minutos de juego, Cerúndolo se acercó a una de las cámaras ubicadas al borde de la cancha y escribió un mensaje que rápidamente se volvió viral. El número uno del tenis argentino dibujó el nombre de Lionel Messi junto al símbolo de infinito, en una clara muestra de admiración hacia el capitán de la Selección tras su brillante actuación en el Mundial 2026.
Messi â¾ï¸— ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 17, 2026
La firma de ð¦ð· Fran CerÃºndolo tras su victoria en #Queens. ð
ðº MirÃ¡ el mejor tenis en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/qPMWllqHKR
La dedicatoria llegó apenas horas después del debut de Argentina frente a Argelia en Kansas City. En ese encuentro, Messi marcó los tres goles de la victoria por 3-0 y volvió a deslumbrar al mundo a pocos días de cumplir 39 años. Fanático del fútbol y habitual seguidor de la Selección, Cerúndolo no dejó pasar la oportunidad de reconocer la vigencia del rosarino.
En el tradicional certamen londinense, disputado en el césped del histórico Queen’s Club, el argentino mostró una de sus mejores producciones de la temporada. Dominó de principio a fin a Brooksby, ganó los primeros ocho games del partido y prácticamente no le dio opciones a su rival. Aunque el estadounidense logró reaccionar por momentos en el segundo set, Cerúndolo mantuvo el control y cerró el encuentro sin sobresaltos.
Un nuevo desafío en Londres
Con este resultado, el porteño se convirtió en apenas el cuarto tenista argentino en alcanzar los cuartos de final de Queen’s en la Era Abierta, sumándose a David Nalbandian, Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman. Además, firmó su 35ª presencia entre los ocho mejores de un torneo ATP. Ahora buscará dar otro paso cuando enfrente por primera vez al británico Arthur Fery, una de las sorpresas del torneo, que intentará aprovechar el respaldo del público local para frenar el avance de la mejor raqueta argentina.