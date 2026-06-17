Tras su pase a cuartos del ATP de Queen's, Cerúndolo homenajeó a Messi por su actuación en el Mundial

Un nuevo desafío en Londres

Con este resultado, el porteño se convirtió en apenas el cuarto tenista argentino en alcanzar los cuartos de final de Queen’s en la Era Abierta, sumándose a David Nalbandian, Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman. Además, firmó su 35ª presencia entre los ocho mejores de un torneo ATP. Ahora buscará dar otro paso cuando enfrente por primera vez al británico Arthur Fery, una de las sorpresas del torneo, que intentará aprovechar el respaldo del público local para frenar el avance de la mejor raqueta argentina.