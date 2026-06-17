Copa del Mundo

Tras su pase a cuartos del ATP de Queen's, Cerúndolo homenajeó a Messi por su actuación en el Mundial

El tenista argentino derrotó con autoridad a Jenson Brooksby y, tras sellar su clasificación a cuartos de final, dejó un mensaje en la cámara en homenaje al capitán de la Selección.

Tras su pase a cuartos del ATP de Queen's, Cerúndolo homenajeó a Messi por su actuación en el Mundial
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El tenista Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de Queen's en Londres tras vencer a Brooksby y homenajeó a Lionel Messi por su reciente actuación en el Mundial de fútbol.
  • Tras vencer 6-0 y 6-4 a Brooksby, Cerúndolo escribió 'Messi ♾️' en la cámara. El gesto se dio luego de que el capitán argentino anotara tres goles ante Argelia en el Mundial.
  • Cerúndolo es el cuarto argentino en llegar a cuartos de Queen's en la Era Abierta. Ahora buscará el pase a semifinales enfrentando por primera vez al británico Arthur Fery.
Resumen generado con IA

Francisco Cerúndolo continúa atravesando un gran momento en la gira sobre césped. El argentino avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Queen’s tras superar con contundencia al estadounidense Jenson Brooksby por 6-0 y 6-4. Sin embargo, más allá de la victoria, el porteño llamó la atención por el gesto que tuvo una vez finalizado el encuentro.

Luego de sellar el triunfo en una hora y 24 minutos de juego, Cerúndolo se acercó a una de las cámaras ubicadas al borde de la cancha y escribió un mensaje que rápidamente se volvió viral. El número uno del tenis argentino dibujó el nombre de Lionel Messi junto al símbolo de infinito, en una clara muestra de admiración hacia el capitán de la Selección tras su brillante actuación en el Mundial 2026.

La dedicatoria llegó apenas horas después del debut de Argentina frente a Argelia en Kansas City. En ese encuentro, Messi marcó los tres goles de la victoria por 3-0 y volvió a deslumbrar al mundo a pocos días de cumplir 39 años. Fanático del fútbol y habitual seguidor de la Selección, Cerúndolo no dejó pasar la oportunidad de reconocer la vigencia del rosarino.

En el tradicional certamen londinense, disputado en el césped del histórico Queen’s Club, el argentino mostró una de sus mejores producciones de la temporada. Dominó de principio a fin a Brooksby, ganó los primeros ocho games del partido y prácticamente no le dio opciones a su rival. Aunque el estadounidense logró reaccionar por momentos en el segundo set, Cerúndolo mantuvo el control y cerró el encuentro sin sobresaltos.

Un nuevo desafío en Londres

Con este resultado, el porteño se convirtió en apenas el cuarto tenista argentino en alcanzar los cuartos de final de Queen’s en la Era Abierta, sumándose a David Nalbandian, Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman. Además, firmó su 35ª presencia entre los ocho mejores de un torneo ATP. Ahora buscará dar otro paso cuando enfrente por primera vez al británico Arthur Fery, una de las sorpresas del torneo, que intentará aprovechar el respaldo del público local para frenar el avance de la mejor raqueta argentina.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolJuan Martín Del PotroDavid NalbandianEstados UnidosArgentinaFrancisco Cerúndolo
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia
1

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?
2

Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles
3

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina
4

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Así se fue del estadio Antonela Roccuzzo, después del impactante debut de Messi en el Mundial 2026
5

Así se fue del estadio Antonela Roccuzzo, después del impactante debut de Messi en el Mundial 2026

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia
6

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

Más Noticias
Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?

Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?

Así se fue del estadio Antonela Roccuzzo, después del impactante debut de Messi en el Mundial 2026

Así se fue del estadio Antonela Roccuzzo, después del impactante debut de Messi en el Mundial 2026

Austria se hizo fuerte y venció a Jordania en el grupo de Argentina

Austria se hizo fuerte y venció a Jordania en el grupo de Argentina

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia

“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Comentarios