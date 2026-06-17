Love Is Blind Argentina vuelve con Wanda Nara y Darío Barassi: cuándo se estrena la segunda temporada
Netflix confirmó la fecha de regreso del exitoso reality de citas. Los conductores repetirán su rol al frente de una nueva edición que buscará demostrar, una vez más, si el amor puede nacer sin contacto visual.
Resumen para apurados
- Netflix anunció que la segunda temporada de Love Is Blind Argentina, conducida por Wanda Nara y Darío Barassi, se estrenará el 28 de junio para buscar nuevas parejas a ciegas.
- El reality mantiene su formato donde solteros conversan en cabinas sin verse, conviven y deciden casarse, tras el éxito de audiencia y repercusión local de la primera entrega.
- El regreso consolida la apuesta de Netflix por los realities románticos en el país, generando una alta expectativa y debate en redes sociales sobre la efectividad del formato.
Netflix confirmó el regreso de Love Is Blind Argentina y encendió nuevamente la expectativa de los fanáticos de los realities románticos. La plataforma presentó el primer adelanto de la segunda temporada y anunció que el estreno será el próximo 28 de junio.
Las primeras imágenes difundidas no solo muestran a los nuevos participantes que formarán parte de la experiencia, sino también el regreso de los conductores Wanda Nara y Darío Barassi, una dupla que fue clave en la identidad local del formato durante la primera edición.
La nueva temporada buscará repetir la fórmula que conquistó a miles de espectadores en el país. Desde su desembarco en el catálogo de Netflix, el programa logró posicionarse entre los contenidos más comentados de la plataforma, algo que volvió a quedar en evidencia con la rápida repercusión que tuvo el anuncio en las redes sociales.
Uno de los aspectos más destacados de la campaña promocional es justamente la continuidad de Wanda Nara y Darío Barassi al frente del ciclo. Las imágenes del adelanto los muestran nuevamente en el set del programa, anticipando una participación similar a la de la temporada inaugural.
El regreso de ambos fue recibido con entusiasmo por la audiencia, que ya había valorado su desempeño en la primera entrega. El estilo cercano, espontáneo y directo de los conductores contribuyó a generar una fuerte conexión con el público argentino y a acompañar las historias de los participantes sin perder de vista el eje emocional de la propuesta.
La premisa del programa se mantiene fiel al exitoso formato internacional. Solteros y solteras intentan encontrar el amor sin verse previamente, apostando a construir una conexión emocional antes de cualquier encuentro físico.
"¿El verdadero amor es ciego?". Esa es la pregunta que impulsa este experimento social que recorrió distintos países y que propone que hombres y mujeres busquen una pareja que los ame y con la que eventualmente podrían decidir casarse, sin haberse visto nunca.
La experiencia comienza en las tradicionales cabinas, donde los participantes mantienen conversaciones a ciegas y buscan puntos en común para generar vínculos genuinos sin ningún tipo de referencia visual. Aquellas parejas que deciden avanzar en la relación atraviesan luego nuevas etapas: la convivencia, la presentación ante familiares y amigos y la organización de una boda.
La decisión final llega frente al altar. Allí, cada pareja debe definir si la conexión emocional construida durante el proceso logra sostenerse en la vida real y si existe también la atracción física necesaria para consolidar una relación duradera.
La mecánica del reality plantea desafíos particulares que alimentan el interés de la audiencia. Mientras algunos se preguntan si es realmente posible enamorarse sin conocer físicamente a otra persona, otros siguen con atención los conflictos, tensiones y dilemas que aparecen cuando los vínculos salen de las cabinas y se enfrentan a la convivencia cotidiana.
En ese recorrido, el programa combina historias de amor inesperadas con momentos de incertidumbre y decisiones capaces de cambiar el rumbo de los participantes.
La confirmación de la segunda temporada volvió a impulsar el fenómeno social que rodea al ciclo. El anuncio generó miles de mensajes y reacciones en redes sociales, donde los seguidores expresaron su expectativa por conocer nuevas historias, presenciar encuentros inesperados y acompañar decisiones cargadas de emoción.