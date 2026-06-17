Mundial 2026

“Siempre tiene ayudita”: las críticas en España a Messi pese a su histórica actuación

Mientras el mundo destacaba los tres goles del rosarino, en la televisión española algunos periodistas cuestionaron una infracción sobre Aissa Mandi.

“Siempre tiene ayudita”: las críticas en España a Messi pese a su histórica actuación
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi debutó con un triplete ante Argelia en el Mundial 2026, pero periodistas de España lo criticaron por no ser expulsado tras una polémica falta sobre Mandi.
  • Durante el triunfo 3-0, Messi igualó el récord goleador de Klose. No obstante, panelistas de El Chiringuito acusaron un trato de favor arbitral por una plancha del capitán.
  • El debate reaviva la polarización en torno a la figura de Messi en España y anticipa una constante lupa mediática sobre los arbitrajes que reciba Argentina en el Mundial.
Resumen generado con IA

Lionel Messi acaparó todas las miradas en el estreno de Argentina en el Mundial 2026. Con un triplete en la victoria por 3-0 frente a Argelia, el capitán volvió a escribir una página histórica al alcanzar a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Sin embargo, mientras gran parte del planeta celebraba su actuación, en España surgieron cuestionamientos por una jugada puntual del encuentro.

La acción que generó debate ocurrió durante el primer tiempo, cuando el rosarino impactó sobre el defensor argelino Aissa Mandi en una disputa por la pelota. La jugada fue analizada en el programa televisivo El Chiringuito, donde varios de sus panelistas coincidieron en que el árbitro polaco Szymon Marciniak debió mostrarle la tarjeta roja.

Uno de los más críticos fue Edu Aguirre, quien sostuvo que el capitán argentino recibió un trato diferente por parte de las autoridades del partido. “Messi siempre tiene alguna ayudita”, expresó el periodista, al tiempo que aseguró que la infracción era merecedora de expulsión. Según su criterio, cualquier otro futbolista habría visto la roja por una acción similar.

Las críticas continuaron con José Luis Sánchez, que primero elogió el nivel del delantero argentino antes de insistir con la polémica arbitral. “Lo que hace Messi a punto de cumplir 39 años es extraordinario. Pero la realidad es que tendría que haber sido expulsado. Todos sabemos que si no se hubiera llamado Messi, es roja. A Messi no lo quieren expulsar”, afirmó. Además, sostuvo que la jugada “no es debatible” y consideró que una expulsión habría cambiado completamente el desarrollo del encuentro.

“Siempre tiene ayudita”: las críticas en España a Messi pese a su histórica actuación

Las repercusiones también llegaron a las redes

A las críticas televisivas se sumaron los comentarios del periodista Álvaro Morales, reconocido por sus cuestionamientos al capitán argentino. A través de sus redes sociales, reaccionó con ironía a distintas acciones del partido. Primero puso en duda el gol anulado a Argelia por fuera de juego y luego escribió: “Autogol de Argelia… no debe contar ese gol para Messi”, tras la apertura del marcador. También compartió una captura de la falta sobre Mandi y, una vez terminado el encuentro, publicó un video bajo el título “Vergonzoso triunfo de Messi”, manteniendo su postura crítica pese a la contundente actuación del argentino.

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