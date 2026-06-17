“Siempre tiene ayudita”: las críticas en España a Messi pese a su histórica actuación

Las repercusiones también llegaron a las redes

A las críticas televisivas se sumaron los comentarios del periodista Álvaro Morales, reconocido por sus cuestionamientos al capitán argentino. A través de sus redes sociales, reaccionó con ironía a distintas acciones del partido. Primero puso en duda el gol anulado a Argelia por fuera de juego y luego escribió: “Autogol de Argelia… no debe contar ese gol para Messi”, tras la apertura del marcador. También compartió una captura de la falta sobre Mandi y, una vez terminado el encuentro, publicó un video bajo el título “Vergonzoso triunfo de Messi”, manteniendo su postura crítica pese a la contundente actuación del argentino.