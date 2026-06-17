“Le facilitamos la tarea”: el DT de Argelia le quitó mérito al hat-trick de Messi en el debut argentino

Resumen para apurados
- En el debut del Mundial 2026 en Kansas City, el DT de Argelia, Vladimir Petković, minimizó el hat-trick de Messi tras la derrota 3-0 ante Argentina, atribuyéndolo a errores defensivos.
- Argentina venció cómodamente con tres goles del capitán. Petković reconoció la jerarquía del rosarino, pero lamentó haber regalado libertades clave en el área y eximió a Luca Zidane.
- Mientras Messi encamina a la selección argentina, Argelia deberá corregir sus fallas tácticas de cara a sus próximos y decisivos encuentros contra Jordania y Austria en el grupo.
La contundente victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en el arranque del Mundial 2026 tuvo a Lionel Messi como gran protagonista gracias a los tres goles que marcaron la diferencia en Kansas City. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, las declaraciones del entrenador argelino, Vladimir Petković, llamaron la atención por el análisis que hizo sobre la actuación del capitán albiceleste.
Lejos de sumarse a los elogios que recibió el rosarino tras una nueva exhibición con la camiseta argentina, el técnico puso el foco en los errores defensivos de su propio equipo. “Lamentablemente, también le regalamos una oportunidad en el primer y en el segundo gol, en realidad le facilitamos la tarea”, afirmó, al considerar que las desatenciones de su última línea fueron determinantes en el resultado.
Aun así, Petković reconoció la jerarquía de Messi y su trayectoria en la élite del fútbol mundial. “No estamos hablando de cualquier futbolista. Hablamos de un jugador que, ¿cuántas veces ha ganado el Balón de Oro? Siete u ocho veces a lo largo de su carrera”, señaló. De todos modos, insistió en que gran parte del peligro generado por Argentina pasó por las intervenciones del delantero del Inter Miami.
Para respaldar su postura, el entrenador mencionó algunos números del encuentro y remarcó el protagonismo que tuvo el capitán argentino en ataque. “Desde hace muchos años, desde hace décadas, hace cosas increíbles. Argentina tiró diez veces al arco hoy, y siete de esos disparos fueron de Messi”, explicó, destacando la influencia que tuvo el rosarino en cada avance ofensivo de la Scaloneta.
La autocrítica de Petković
El seleccionador africano también evitó responsabilizar de manera individual al arquero Luca Zidane, cuestionado por su participación en dos de los goles argentinos. “No es mi estilo culpar a tal o cual jugador. Pero creo que cometimos demasiados errores dejando a los argentinos libres en los últimos metros”, sostuvo. Aunque admitió que Argentina “mereció ampliamente ganar este partido” y la calificó como un “equipo magnífico”, cerró su análisis con la mirada puesta en los próximos compromisos ante Jordania y Austria. “Tenemos que aprender de ello”, concluyó.