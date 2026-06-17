“Le facilitamos la tarea”: el DT de Argelia le quitó mérito al hat-trick de Messi en el debut argentino

La autocrítica de Petković

El seleccionador africano también evitó responsabilizar de manera individual al arquero Luca Zidane, cuestionado por su participación en dos de los goles argentinos. “No es mi estilo culpar a tal o cual jugador. Pero creo que cometimos demasiados errores dejando a los argentinos libres en los últimos metros”, sostuvo. Aunque admitió que Argentina “mereció ampliamente ganar este partido” y la calificó como un “equipo magnífico”, cerró su análisis con la mirada puesta en los próximos compromisos ante Jordania y Austria. “Tenemos que aprender de ello”, concluyó.