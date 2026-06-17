Inglaterra vs. Croacia: 10 datos para entender un cruce que promete alto voltaje en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Inglaterra y Croacia se enfrentan este miércoles en el Estadio Dallas por el Grupo L del Mundial 2026, buscando iniciar con un triunfo su camino a octavos de final.
- Aunque los ingleses dominan el historial general y clasificaron con puntaje ideal, los croatas se impusieron en el único antecedente mundialista previo en Rusia 2018.
- El choque definirá el rumbo del Grupo L y pondrá a prueba la vigencia de referentes como Luka Modrić y Harry Kane, este último a un paso de hacer historia con su selección.
La Copa del Mundo 2026 sigue su marcha sin pausas y este miércoles pondrá en escena uno de los encuentros más esperados de la fase inicial. A las 17, hora Argentina, en el imponente Estadio Dallas, la selección de Inglaterra y la selección de Croacia se medirán por la primera jornada del Grupo L, con el objetivo compartido de comenzar con el pie derecho y encaminar su clasificación a los octavos de final.
A continuación, 10 datos que ayudan a entender la dimensión de este enfrentamiento:
1. Dominio inglés en el historial
A lo largo de sus enfrentamientos, Inglaterra ha logrado imponerse con claridad en el balance general: seis triunfos contra tres de Croacia, además de dos empates.
2. Una herida que aún duele
El único cruce en Copas del Mundo quedó en manos de Croacia, que eliminó a los ingleses en las semifinales de Rusia 2018 con un 2-1 en tiempo suplementario.
3. Presente favorable para los británicos
Más allá de aquel golpe, Inglaterra llega mejor parada en los últimos antecedentes, con dos victorias consecutivas, incluida la obtenida en la Eurocopa 2020.
4. Un camino perfecto hacia el Mundial
El conjunto inglés fue el primero de Europa en asegurar su clasificación a esta Copa del Mundo, tras completar unas Eliminatorias impecables, con puntaje ideal y sin goles en contra.
5. Kane, en busca de la historia
El capitán Harry Kane afronta un desafío personal: está a solo dos goles de alcanzar a Gary Lineker como máximo artillero inglés en Mundiales.
[#FIFAWorldCup2026] #VARUpdate— ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 16, 2026
🏴 Inglaterra vs Croacia 🇭🇷
A: Clement Turpin 🇫🇷
A1: Nicolas Danos 🇫🇷
A2: Benjamin Pages 🇫🇷
4to: Katia Garcia 🇲🇽
5to: Sandra Ramirez 🇲🇽
VAR: Jerome Brisard 🇫🇷
AVAR: Willy Delajod 🇫🇷
SVAR: Fedayi San 🇨🇭 pic.twitter.com/U0J6SUZv2L
6. Una estadística curiosa
Inglaterra lidera el ranking histórico de empates en fase de grupos y también posee el récord de partidos finalizados sin goles en la competencia.
7. Croacia, sinónimo de competitividad
Desde su independencia, el seleccionado balcánico ha disputado seis Mundiales y en tres de ellos terminó en el podio, una marca que habla de su regularidad en la élite.
8. Eficacia total desde los doce pasos
Los croatas mantienen un registro perfecto en definiciones por penales en Copas del Mundo, con cuatro tandas ganadas sobre cuatro disputadas.
9. La vigencia de un emblema
Luka Modrić continúa ampliando su legado y se consolida como el jugador croata con más presencias mundialistas, liderando a una generación que se resiste al recambio total.
10. Un verdugo conocido
Ivan Perišić ha sido determinante ante Inglaterra en escenarios mundialistas, participando directamente en los goles que marcaron la histórica victoria croata en 2018.