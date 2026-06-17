Inglaterra vs. Croacia: 10 datos para entender un cruce que promete alto voltaje en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 sigue su marcha sin pausas y este miércoles pondrá en escena uno de los encuentros más esperados de la fase inicial. A las 17, hora Argentina, en el imponente Estadio Dallas, la selección de Inglaterra y la selección de Croacia se medirán por la primera jornada del Grupo L, con el objetivo compartido de comenzar con el pie derecho y encaminar su clasificación a los octavos de final.