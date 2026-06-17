Camioneros, turistas y familias siguieron el debut de Argentina en la ruta

Son las 21.30 del martes 16 de junio. La adrenalina de la atareada jornada post feriado empieza a bajar, las personas regresan a sus casas después de su rutina diaria. La cena está casi lista, las bebidas sobre la mesa y porqué no una picada. Los kioscos del barrio terminan de atender apresuradamente a los vecinos que recordaron a último momento algo que tenían que comprar. Los bares empezaron a llenarse hace unos minutos de camisetas celestes y blancas, caras pintadas, algunas cornetas y sombreros. Todos esperan ansiosos el debut oficial de la Selección Argentina en el Mundial 2026. A 10 kilómetros de la Capital tucumana, en una estación de servicio de Banda del Río Salí el movimiento es distinto, empieza a crecer.