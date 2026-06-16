"Lo extrañaremos el día que no esté más": la emoción de Lionel Scaloni al hablar de Messi

Más allá del contundente 3-0 sobre Argelia, Lionel Scaloni prefirió detenerse en los matices de un partido que, según su análisis, fue bastante más complejo de lo que reflejó el marcador. El entrenador de la selección argentina valoró la capacidad de adaptación de la selección argentina y destacó una característica que considera fundamental para competir en un Mundial: saber sufrir cuando el contexto lo exige. “El resultado hace que parezca fácil, pero fue un partido complicado, con muchos condimentos. Era el primero y ellos son un buen equipo”, remarcó el DT después del estreno en Kansas City.