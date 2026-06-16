Copa del Mundo

"Lo extrañaremos el día que no esté más": la emoción de Lionel Scaloni al hablar de Messi

El DT de la selección argentina pidió valorar cada partido del rosarino luego de una nueva exhibición en el debut mundialista contra Argelia.

Lo extrañaremos el día que no esté más: la emoción de Lionel Scaloni al hablar de Messi
Por Gonzalo Cabrera Terrazas 16 Junio 2026

Más allá del contundente 3-0 sobre Argelia, Lionel Scaloni prefirió detenerse en los matices de un partido que, según su análisis, fue bastante más complejo de lo que reflejó el marcador. El entrenador de la selección argentina valoró la capacidad de adaptación de la selección argentina y destacó una característica que considera fundamental para competir en un Mundial: saber sufrir cuando el contexto lo exige. “El resultado hace que parezca fácil, pero fue un partido complicado, con muchos condimentos. Era el primero y ellos son un buen equipo”, remarcó el DT después del estreno en Kansas City.

Para Scaloni, una de las principales virtudes del equipo estuvo en comprender que no siempre será posible dominar los partidos de principio a fin. “Si ellos juegan bien, nosotros defendemos. El rival también juega y eso tenemos que entenderlo. No podés tener siempre la pelota ni siempre someter al rival”, explicó. En ese sentido, consideró que Argentina mostró madurez para interpretar los diferentes momentos del encuentro y encontrar respuestas tanto con la pelota como sin ella.

Esa lectura del partido desembocó en una de las frases más representativas de su ciclo. “Más allá de que siempre hay cosas para mejorar, cuando el equipo se pone el overol, siempre está”, sostuvo. La definición no fue casual. Scaloni volvió a destacar el compromiso colectivo y el sacrificio de un plantel que, incluso en sus momentos menos brillantes, mantiene una estructura competitiva que le permite sostenerse en la élite.

Naturalmente, gran parte de la conferencia estuvo atravesada por la actuación de Lionel Messi, autor de los tres goles de la noche. Y allí el entrenador prácticamente se quedó sin palabras.

“No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle”, confesó entre sonrisas. Pero rápidamente aclaró que su admiración va mucho más allá de las estadísticas. “Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite”, señaló. “Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante”, afirmó.

"Hace 20 años viene haciendo lo mismo", dijo Scaloni

El técnico entiende que el fútbol argentino atraviesa los últimos capítulos de una era irrepetible y considera que cada actuación del capitán debe valorarse en esa dimensión. Cuando le preguntaron si todavía lo sorprende ver a Messi decidir partidos de esta manera, respondió con naturalidad.

“No es que no lo imaginaba, es que hace 20 años viene haciendo lo mismo”, aseguró. “Yo creo que ya la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los hinchas argentinos”, agregó.

Así, entre el análisis de un partido más exigente de lo que pareció y una nueva demostración de admiración hacia su capitán, Scaloni dejó una conclusión: Argentina sigue siendo un equipo capaz de adaptarse a distintos escenarios.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolLionel Scaloni
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026
1

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina
2

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia
3

“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia
4

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia
5

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Lionel Messi: contra la genialidad no hay libreto
6

Lionel Messi: contra la genialidad no hay libreto

Más Noticias
¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Los Números de Oro de LA GACETA del 17 de junio de 2026

Los Números de Oro de LA GACETA del 17 de junio de 2026

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Prisión para los responsables del salto mortal desde un puente en Brasil

Prisión para los responsables del salto mortal desde un puente en Brasil

Adorni trabaja para cubrirse de la oposición en el Congreso

Adorni trabaja para cubrirse de la oposición en el Congreso

Las religiosas francesas y su compromiso con los derechos humanos en Argentina y en Chile

Las religiosas francesas y su compromiso con los derechos humanos en Argentina y en Chile

Comentarios