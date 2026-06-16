"Lo extrañaremos el día que no esté más": la emoción de Lionel Scaloni al hablar de Messi

Más allá del contundente 3-0 sobre Argelia, Lionel Scaloni prefirió detenerse en los matices de un partido que, según su análisis, fue bastante más complejo de lo que reflejó el marcador. El entrenador de la selección argentina valoró la capacidad de adaptación de la selección argentina y destacó una característica que considera fundamental para competir en un Mundial: saber sufrir cuando el contexto lo exige. “El resultado hace que parezca fácil, pero fue un partido complicado, con muchos condimentos. Era el primero y ellos son un buen equipo”, remarcó el DT después del estreno en Kansas City.
Para Scaloni, una de las principales virtudes del equipo estuvo en comprender que no siempre será posible dominar los partidos de principio a fin. “Si ellos juegan bien, nosotros defendemos. El rival también juega y eso tenemos que entenderlo. No podés tener siempre la pelota ni siempre someter al rival”, explicó. En ese sentido, consideró que Argentina mostró madurez para interpretar los diferentes momentos del encuentro y encontrar respuestas tanto con la pelota como sin ella.
Esa lectura del partido desembocó en una de las frases más representativas de su ciclo. “Más allá de que siempre hay cosas para mejorar, cuando el equipo se pone el overol, siempre está”, sostuvo. La definición no fue casual. Scaloni volvió a destacar el compromiso colectivo y el sacrificio de un plantel que, incluso en sus momentos menos brillantes, mantiene una estructura competitiva que le permite sostenerse en la élite.
MirÃ¡ lo que es la emociÃ³n de Lionel Scaloni cuando Messi sale de la cancha.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 17, 2026
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Naturalmente, gran parte de la conferencia estuvo atravesada por la actuación de Lionel Messi, autor de los tres goles de la noche. Y allí el entrenador prácticamente se quedó sin palabras.
“No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle”, confesó entre sonrisas. Pero rápidamente aclaró que su admiración va mucho más allá de las estadísticas. “Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite”, señaló. “Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante”, afirmó.
"ES DIFÃCIL DE EXPLICARLO". Lionel Scaloni se deshizo en elogios para Leo Messi tras una nueva funciÃ³n histÃ³rica del GOAT en el debut del Mundial.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
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"Hace 20 años viene haciendo lo mismo", dijo Scaloni
El técnico entiende que el fútbol argentino atraviesa los últimos capítulos de una era irrepetible y considera que cada actuación del capitán debe valorarse en esa dimensión. Cuando le preguntaron si todavía lo sorprende ver a Messi decidir partidos de esta manera, respondió con naturalidad.
“No es que no lo imaginaba, es que hace 20 años viene haciendo lo mismo”, aseguró. “Yo creo que ya la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los hinchas argentinos”, agregó.
Así, entre el análisis de un partido más exigente de lo que pareció y una nueva demostración de admiración hacia su capitán, Scaloni dejó una conclusión: Argentina sigue siendo un equipo capaz de adaptarse a distintos escenarios.