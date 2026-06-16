“No había vivido una alegría así”: el llanto que conmovió al Fan Fest en la previa de Argentina-Argelia

El mensaje llegó cuando menos lo esperaba. Bastó una notificación en el teléfono para que Vanesa Torezani se llevara las manos al rostro y rompiera en llanto en medio del Fan Fest de Kansas City. A su alrededor, miles de personas caminaban entre camisetas albicelestes, puestos de comida y pantallas gigantes en la previa del partido entre Argentina y Argelia. Ella, en cambio, parecía estar en otro lugar. Acababa de enterarse de que iba a cumplir un sueño que ya daba por imposible.