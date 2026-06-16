LG PlayConexión Play

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 12, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó 'Conexión Play', un magazine que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por CCC, Flow y web en Tucumán para brindar noticias y análisis en vivo.
  • Conducido por Baigorrí, Servetto y Monti, el ciclo integra la nueva grilla multiplataforma del medio. Se enfoca en un periodismo cercano y dinámico mediante interacción directa.
  • Esta apuesta consolida la presencia del diario en el ecosistema audiovisual regional, buscando fidelizar audiencias digitales y televisivas con contenidos de producción propia.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación y a media mañana vas a poder disfrutar de “Conexión Play”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 12, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí, Carolina Servetto y Guillermo Monti, el ciclo le dará continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

"Conexión Play" refuerza la propuesta multiplataforma de LA GACETA y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán
1

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte
2

A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete
3

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
4

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
5

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

Ranking notas premium
La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan
1

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
2

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
3

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
4

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso
5

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso

Más Noticias
Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

Desafectación de una calle entre San Pablo y El Manantial: seis claves de un caso polémico

Desafectación de una calle entre San Pablo y El Manantial: seis claves de un caso polémico

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte

A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte

Preventiva para el acusado de matar de un escopetazo a un joven que le habría robado naranjas

Preventiva para el acusado de matar de un escopetazo a un joven que le habría robado naranjas

Comentarios