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Liga Tucumana: Central Norte ganó un partidazo, alcanzó la cima y le puso emoción al Grupo A

Se disputó la 14° fecha del certamen local, con los "Cuervos" como nuevo líder de su zona.

PUNTEROS. Central Norte ganó un partido clave.
PUNTEROS. Central Norte ganó un partido clave. Gentileza Belén Rodríguez.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Central Norte venció 3-2 a Talleres en Barrio El Bosque por la fecha 14 de la Liga Tucumana de Fútbol, alcanzando la cima de la Zona A a dos fechas del final de la fase.
  • Tras un vibrante partido resuelto con goles de Prado, Rojas y Cuello, el Cuervo alcanzó a Talleres y Experimental con 21 puntos en una etapa decisiva del Torneo Apertura.
  • A dos jornadas del cierre, la definición de los clasificados promete máxima tensión, con Experimental buscando el liderazgo único y fallos del Tribunal que alterarán el torneo.
Resumen generado con IA

La lucha por la clasificación en el Torneo Apertura "Martín Macheta Robles" de la Liga Tucumana de Fútbol entró en una etapa decisiva a dos jornadas para concluir la misma.  La gran noticia se produjo en la Zona A, donde Central Norte derrotó a Talleres por 3 a 2 en un duelo vibrante y alcanzó la cima de las posiciones, aunque la definición del liderazgo todavía promete nuevas emociones. En Barrio El Bosque, el conjunto dirigido por Walter Molina consiguió un triunfo de enorme valor al vencer por 3 a 2 a Talleres.

Matías Prado, Lautaro Rojas e Ignacio Cuello marcaron para los orientados por Molina, mientras que Hernán Gallardo y Franco Delgado anotaron para los taficeños.

Con estos tres puntos, Central Norte alcanzó a Talleres y a Experimental en lo más alto de la tabla de posiciones, todos con 21 unidades. Sin embargo, la pelea por el liderazgo todavía no está cerrada, ya que Experimental tendrá la oportunidad de quedar como único puntero cuando reciba este martes a Villa Mitre desde las 16.

Precisamente, la continuidad de la fecha tendrá otro foco de atención en el Grupo B. También este martes, desde las 16, se disputará una nueva edición del clásico entre Tucumán Central y Amalia, uno de los encuentros más atractivos de la programación. A la misma hora, San Martín enfrentará a Argentinos del Norte en el Complejo Natalio Mirkin.

Ateneo ganó y espera un fallo que puede cambiar el liderazgo

Otro de los grandes protagonistas de la jornada fue Ateneo Parroquial Alderetes. El conjunto de Alderetes derrotó por 1 a 0 a San Pablo y se mantuvo plenamente en carrera por el primer puesto del Grupo D.

El único gol del encuentro fue convertido por el delantero Hernán Brylko, de penal a los 7 minutos.

La victoria dejó a los dirigidos por Leandro Fligman con 20 puntos, apenas dos por debajo del líder Almirante Brown, que no pudo aprovechar la oportunidad de despegarse al empatar como visitante ante Bella Vista.

La tabla de posiciones muestra a Brown con 22 unidades, seguido por Ateneo Parroquial Alderetes y Famaillá con 20. Más atrás aparecen Bella Vista y San Pablo con 19 puntos, San Fernando con 18 y Santa Lucía FC con 6.

Sin embargo, el escenario podría modificarse en los próximos días. El Tribunal de Disciplina todavía debe resolver qué ocurrirá con el encuentro suspendido entre San Fernando y Ateneo, partido que favorecía al equipo de Alderetes por 2 a 1 al momento de la interrupción. Si el Tribunal confirma el resultado o le adjudica los puntos a Ateneo, el conjunto de Alderetes pasará a ocupar el primer puesto del Grupo D.

En el resto de la fecha, Famaillá derrotó por 2 a 1 a Santa Lucía FC gracias a los dos goles convertidos por Javier Juárez. Mientras que Omar Adanto descontó para el visitante.

Por su parte, San Fernando logró una contundente victoria interzonal al superar por 3 a 0 a All Boys. Los tantos fueron convertidos por José Banegas, Luis Caro y Ulises Llanos.

Jorge Newbery volvió a festejar en Aguilares

La pasión también se vivió en el sur tucumano por el grupo F. En una nueva edición del clásico de la Ciudad de las Avenidas, Jorge Newbery derrotó por 3 a 1 a Deportivo Aguilares y volvió a quedarse con uno de los partidos más tradicionales de la provincia.

La gran figura de la tarde fue Nahuel Zenteno, autor de dos goles para el Aviador, uno de ellos desde el punto penal. Santiago Albornoz completó la cuenta para el equipo dirigido por Jorge Amaya. El descuento para Deportivo Aguilares fue convertido por Diego Velárdez.

En el otro partido correspondiente a esta zona, Santa Ana derrotó por 1 a 0 a Deportivo Llorens gracias al gol anotado por Javier Zurita.

Ñuñorco goleó y sigue firme

En el Grupo E, Ñuñorco protagonizó una de las goleadas de la fecha al imponerse ante Azucarera Argentina (José Domínguez) por 4 a 1 con un triplete de Carlos López y uno de Sebastián Luna. De esta manera los orientados por Floreal García quedaron segundo a un punto del lider Concepción FC.

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