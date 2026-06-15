Liga Tucumana: Central Norte ganó un partidazo, alcanzó la cima y le puso emoción al Grupo A

La lucha por la clasificación en el Torneo Apertura "Martín Macheta Robles" de la Liga Tucumana de Fútbol entró en una etapa decisiva a dos jornadas para concluir la misma. La gran noticia se produjo en la Zona A, donde Central Norte derrotó a Talleres por 3 a 2 en un duelo vibrante y alcanzó la cima de las posiciones, aunque la definición del liderazgo todavía promete nuevas emociones. En Barrio El Bosque, el conjunto dirigido por Walter Molina consiguió un triunfo de enorme valor al vencer por 3 a 2 a Talleres.