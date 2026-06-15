Ojos en San Francisco: Austria y la debutante Jordania juegan por el grupo de Argentina
Los otros dos rivales del equipo de Lionel Scaloni se miden en su estreno. El regreso de los europeos tras 28 años, comandados por David Alaba, choca contra la ilusión de la cenicienta asiática y su "Messi jordano".
Resumen para apurados
- Austria y Jordania debutan este miércoles en San Francisco por la fase de grupos del Mundial 2026, en un duelo clave por la zona que también integra la Selección Argentina.
- Austria regresa al Mundial tras 28 años liderada por David Alaba, mientras que Jordania debuta históricamente en la Copa del Mundo amparada en su figura Mousa Al-Tamari.
- El resultado del encuentro será determinante para las aspiraciones de ambos países de clasificar a octavos de final antes de enfrentar a la Argentina de Lionel Scaloni.
San Francisco será el escenario de un cruce que captará la atención del público de nuestro país. Austria y la debutante Jordania se enfrentarán en la madrugada del miércoles en un estreno que se mirará con lupa, ya que ambos seleccionados son los otros integrantes del grupo de la selección argentina. Para los europeos, este compromiso marca el ansiado regreso a la Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia —su última vez fue en Francia ‘98—, mientras que para el conjunto asiático representa la página más importante de su historia futbolística.
El combinado conducido por Ralf Rangnick llega con la ilusión renovada y liderado por su gran referente, David Alaba. A los 33 años, el jugador del Real Madrid tendrá finalmente su debut mundialista comandando un plantel que combina experiencia y un óptimo estado físico, respaldado por la reciente victoria en el amistoso de preparación ante Túnez (1-0), tras una gran campaña en las Eliminatorias. “Somos una selección que sueña a lo grande”, apuntó Alaba de cara al estreno.
La única mala noticia para el entrenador fue la baja por lesión del volante Christoph Baumgartner, reemplazado a último momento por Dejan Ljubicic. El mediocampista de 28 años estaba ausente en la selección desde septiembre de 2023, pero su fútbol en el Schalke 04 condujo al equipo a su retorno a la Bundesliga. Asimismo, el central del Elche de España David Affengruber, clave en la permanencia de su club en la Primera División de aquel país, buscará su oportunidad en la defensa de un equipo que sueña con acercarse a su tope histórico: el tercer puesto en Suiza 1954.
Del medio hacia adelante, Marcel Sabitzer, del Borussia Dortmund, y Marko Arnautovic, con una extensa trayectoria en el primer nivel europeo, son los nombres más sobresalientes de un equipo que hizo buenos papeles en las úlimas dos Eurocopas.
El “Messi jordano”
Del otro lado estará Jordania, que llega con el envión de una notable clasificación en las eliminatorias de Asia, además de haber sido finalista en la Copa de Asia 2024. Los dirigidos por Jamal Sellami afrontan su primera experiencia en la cita máxima con el entusiasmo lógico del debutante, a pesar de que sus amistosos previos dejaron dudas tras caer 2-0 ante Colombia y 4-1 frente a Suiza.
El seleccionado asiático se ampara por completo en el talento de su máxima figura, Mousa Al-Tamari. El extremo de 29 años, que milita en el Rennes francés tras completar un año notable, fue bautizado en sus inicios por la hinchada como el “Messi jordano”. Ídolo indiscutido en su país, el atacante pretende aprovechar este Mundial como la gran vidriera global para dar el salto definitivo en su carrera profesional.
La obligación estará del lado europeo por historia y nombres, pero el hambre de gloria del lado asiático. Ambos conjuntos saben que un triunfo en el debut es clave para alimentar el sueño de clasificación antes de tener que medir fuerzas con el equipo de Lionel Scaloni.
Probables formaciones
Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba y Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald y Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer y Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
Jordania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib y Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh y Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.
Árbitro: Dahane Beida (Mauritania).
Estadio: Bahía de San Francisco.
TV: TyC Sports y D Sports.
Horario: 01:00 (miércoles).