Ojos en San Francisco: Austria y la debutante Jordania juegan por el grupo de Argentina

La única mala noticia para el entrenador fue la baja por lesión del volante Christoph Baumgartner, reemplazado a último momento por Dejan Ljubicic. El mediocampista de 28 años estaba ausente en la selección desde septiembre de 2023, pero su fútbol en el Schalke 04 condujo al equipo a su retorno a la Bundesliga. Asimismo, el central del Elche de España David Affengruber, clave en la permanencia de su club en la Primera División de aquel país, buscará su oportunidad en la defensa de un equipo que sueña con acercarse a su tope histórico: el tercer puesto en Suiza 1954.